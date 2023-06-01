Один из признаков тоталитаризма: россияне массово пишут доносы друг на друга, — WP

Из-за потока доносов общественные места, включая школьные классы, стали опасными. Журналисты отмечают, что в РФ все чаще появляются новости об арестах, судебных расследованиях в отношении "нарушителей порядка".

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Сейчас в России наблюдается напряженная обстановка, в которой некоторые люди стали подозревать своих близких и доносить друг на друга. В результате возбуждаются уголовные дела против тех, кто выражает свое недовольство режиму главы Кремля, Владимира Путина, или против войны с Украиной. Об этом пишет издание The Washington Post.

По информации издания, возникает опасность, что не только посты и сообщения в социальных сетях, но даже приватные разговоры в общественных местах могут стать объектом внимания правоохранительных органов и ФСБ, что может привести к негативным последствиям для людей.

Журналисты отмечают, что политика, проводимая Кремлем, оказывает пугающее влияние на российское общество и государство. В результате, все чаще появляются новости об арестах, судебных расследованиях, а также интенсивных комментариях пропагандистов на федеральных телеканалах и в сети.

Политический аналитик Фонда Карнеги, Андрей Колесников, отмечает, что в России можно наблюдать один из признаков тоталитаризма — всплеск доносов. Граждане считают, что необходимо преследовать противников режима.

Колесников также отмечает, что хотя кремлевский режим по-прежнему является авторитарным, он все больше проявляет признаки тоталитаризма.

"Я уверен, что он (Владимир Путин, — ред.) не вернется к нормальной жизни. Он не сумасшедший в медицинском смысле, но он сумасшедший в политическом смысле, как и любой диктатор", — сказал эксперт.

По данным издания, из-за потока доносов общественные места, включая школьные классы, стали опасными. Особенно это касается уроков "Разговоры о важном", на которых учителя проводят лекции о войне и пропагандируют русский милитаризм.

Социальный антрополог Александра Архипова отмечает, что большинство доносов пишут так называемые патриоты, которые считают, что таким образом защищают Россию от внутренних предателей.

Напомним, что 23 мая Госдума ужесточила правила выезда граждан из России. Новые поправки к закону позволят изымать у граждан загранпаспорт в ряде случаев, в том числе и в случае, если гражданин РФ проходит военную службу.

Также сообщалось, что 20 мая СБУ раскрыла еще 12 сторонников "русского мира". В частности, один из них лоббировал установку памятника в честь Кадырова на территории Украины. В Полтавской области двум лицам грозит до восьми лет лишения свободы.