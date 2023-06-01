Удар БПЛА по Москве: военный эксперт удивил пропагандистов, указав на просчеты российских ПВО
Полковник Михаил Ходаренок обратил внимание на отсутствие грамотно выстроенной системы управления противовоздушной обороны. По его словам, военное командование РФ при управлении средствами ПВО не может просто "ходить и размахивать руками".
Российская противовоздушная оборона в свете последних событий в Москве имеет системные проблемы. Прежде всего это просчеты слаженной работы систем управления, систем радиолокационной разведки и огневых средств. К такому выводу пришел военный обозреватель "Газета.ru" полковник Михаил Ходаренок 31 мая, комментируя недавнюю атаку беспилотников на Москву.
В эфире пропагандистского шоу "60 минут", эксперт обратил внимание на то, что дискуссии вокруг вопросов противодействия беспилотникам длятся немалое время. В них, в основном, сосредоточено внимание на выборе тех или иных зенитно-ракетных комплексов и анализе их тактико-технических характеристик.
Однако это неполный взгляд на проблему, отметил Ходаренок. По его словам, эффективность противовоздушной обороны во многом зависит от грамотно выстроенной системе управления, и об этом часто забывают.
В качестве примера полковник привел события Второй мировой войны, когда летчики с огромным количеством вылетов далеко не каждый раз принимали участие в боях, из-за просчетов наземных служб.
"Так, 650 боевых вылетов и 150 воздушных боев… ты куда еще 500 раз летал? Израсходовал ресурс и не встретился с врагом? Значит были проблемы с наземными службами, пунктами наведения", — пояснил эксперт.
Поэтому когда говорится об усилении возможностей ПВО, прежде всего нужно говорить о системе управления, системе радиолокационной разведки и огневых средствах — эти три составляющих принесут успех в борьбе с БПЛА, считает Ходаренок.
Полковник также упомянул действия генерала Александра Лапина в Белгородской области, который "ходил и размахивал руками", в то время, когда через границу проникли бойцы легиона "Свобода Росссии" и РДК. По мнению эксперта, такие методы совсем не годятся при управлении средствами противовоздушной обороны, поскольку командир соединений ПВО "должен думать со скоростью 20 км в минуту". При этом ведущая шоу Ольга Скабеева с некоторым недовольством пыталась "заступиться" за российского военачальника.
"В первую очередь надо сосредотачивать усилия на том, чтобы каждое огневое средство получало целеуказание. Чтобы не пять дивизионов сразу стреляли по одному беспилотнику, а десять пролетели без воздействия, а чтобы грамотно происходило целераспределение", — подытожил Ходаренок, намекнув на нехватку у ВС РФ "грамотных командиров".
Ранее сообщалось, что несмотря на атаку Москвы беспилотниками в Кремле делают вид, что в российской столице все в порядке, несмотря на страхи москвичей. По мнению журналистов The Washington Post, президент Владимир Путин преуменьшил значение атаки дронов, заявив, что система ПВО сработала должным образом.