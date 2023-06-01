Удар БПЛА по Москві: експерт здивував пропагандистів, вказавши на прорахунки російських ППО

Полковник Михайло Ходарьонок звернув увагу на відсутність грамотно збудованої системи управління протиповітряної оборони. За його словами, військове командування РФ при управлінні засобами ППО не може просто "ходити та розмахувати руками".

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Російська протиповітряна оборона у світлі останніх подій у Москві має системні проблеми. Насамперед це прорахунки злагодженої роботи систем управління, систем радіолокаційної розвідки та вогневих засобів. Такого висновку дійшов військовий оглядач "Газета.ru" полковник Михайло Ходарьонок 31 травня, коментуючи недавню атаку безпілотників на Москву.

В ефірі пропагандистського шоу "60 хвилин" експерт звернув увагу на те, що дискусії навколо питань протидії безпілотникам тривають чималий час. В них, переважно, зосереджено увагу на виборі тих чи інших зенітно-ракетних комплексів та аналізі їх тактико-технічних характеристик.

Однак це неповний погляд на проблему, наголосив Ходаренок. За його словами, ефективність протиповітряної оборони багато в чому залежить від грамотно збудованої системи управління, і про це часто забувають.

Як приклад полковник навів події Другої світової війни, коли льотчики з величезною кількістю вильотів далеко не щоразу брали участь у боях через прорахунки наземних служб.

"Так, 650 бойових вильотів і 150 повітряних боїв… ти куди ще 500 разів літав? Витратив ресурс і не зустрівся з ворогом? Отже, були проблеми з наземними службами, пунктами наведення", — пояснив експерт.

Тому коли йдеться про посилення можливостей ППО, передусім треба говорити про систему управління, систему радіолокаційної розвідки та вогневі засоби — ці три складові принесуть успіх у боротьбі з БПЛА, вважає Ходарьонок.

Полковник також згадав дії генерала Олександра Лапіна у Бєлгородській області, який "ходив і розмахував руками", у той час, коли через кордон проникли бійці легіону "Свобода Росії" та РДК. На думку експерта, такі методи зовсім не підходять при управлінні засобами протиповітряної оборони, оскільки командир з'єднань ППО "має думати зі швидкістю 20 км за хвилину". При цьому ведуча шоу Ольга Скабеєва з деяким невдоволенням намагалася "заступитися" за російського воєначальника.

"Насамперед треба зосереджувати зусилля на тому, щоб кожен вогневий засіб отримував цілевказівник. Щоб не п'ять дивізіонів одразу стріляли по одному безпілотнику, а десять пролетіли без впливу, а щоб грамотно відбувався цілерозподіл", — підсумував Ходарьонок, натякнувши на нестачу у ЗС РФ "грамотних командирів".

Раніше повідомлялося, що попри атаку Москви безпілотниками в Кремлі вдають, що в російській столиці все гаразд, незважаючи на страхи москвичів. На думку журналістів The Washington Post, президент Володимир Путін применшив значення атаки дронів, заявивши, що система ППО спрацювала належним чином.