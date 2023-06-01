Атака БПЛА на Москву: у Кремлі вдають, що все гаразд, хоча москвичі налякані, — WP

За словами журналістів, деякі москвичі відчувають апатію та безпорадність. Багато хто звинувачує недостатньо хорошу ППО, а також владу, оскільки вона допустила атаку на столицю РФ.

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За кілька годин після атаки БПЛА на Москву вранці 30 травня президент РФ виступив перед журналістами. Він виглядав незворушним, тому що в Кремлі вирішили вперто вдавати, що в російській столиці все гаразд, попри страхи москвичів. Про це пише видання The Washington Post.

Повідомляється, що Путін применшив значення атаки дронів, заявивши, що система ППО спрацювала належним чином. Передбачається, що глава Кремля намагався у такий спосіб запобігти паніку серед населення Москви, а також відвернути росіян від слабких місць у системі оборони РФ.

Як розповіла російська журналістка Фаріда Рустамова, у Кремлі й надалі удаватимуть, що нічого не відбувається.

"Вони хочуть, щоб росіяни не надто переймалися", — заявила вона.

Реакція України

Як розповів журналістам WP радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, ЗСУ безглуздо атакувати територію РФ. За його словами, всі процеси, що відбуваються там, відбуваються без участі України.

"Росія дуже слабка всередині". Він додав: "Вертикаль влади поступово розвалюється, і є люди, які готові брати автомати, йти стріляти, підривати, ставити міни і так далі", — розповів Подоляк журналістам.

Думка москвичів

Крім того, кореспонденти видання поспілкувалися з москвичами, щоб дізнатися про їхню думку. Деякі відреагували байдужістю на атаку, але інші сказали, що дуже злякалися.

Наприклад, 49-річна Олена розповіла журналістам, що живе навпроти будинку, який зазнав атаки. За її словами, вона проспала вибухи, але прокинулася, коли розпочалася евакуація будівлі.

"Було шокуюче, що один із дронів ледь не врізався в наш будинок. Війна вже зовсім поруч", — сказала вона.

Жінка заявила, що завжди знала, що згодом почне відбуватися щось схоже. Багато її сусідів обурені та звинувачують у всьому недостатньо хорошу ППО та владу.

"Думаю, вчора багато хто нервувався. Ніхто не може бути готовий до такої події", — сказала Олена.

За її словами, у людей виникає почуття невпевненості та апатії.

Андрій Колесников, старший науковий співробітник Російського Євразійського центру Карнегі, заявив у середу, що хоча багато росіян віддали перевагу ігнорувати війну, Україна нагадала їм про те, що відбувається.

"Москвичі лише малою мірою можуть відчувати те, що відчувають жителі українських міст, але цього достатньо, щоб вони трохи замислилися", — сказав Колесников.

За його словами, якщо така атака безпілотників виявиться не поодиноким випадком, то громадська думка росіян може змінитись. Вони повинні зрозуміти, що Путін не всесильний, і йому потрібно розпочати справжні мирні переговори.

Нагадаємо, що ЗМІ заявили, що вибухові механізми дронів, які атакували Москву, не спрацював і. За даними журналістів, спалахом, який зняли очевидці, були пари бензину, що загорілися в двигуні БПЛА. Вибухівка в деяких дронах зовсім не вибухнула.

Також російські ЗМІ повідомляли, що Путін ледь не потрапив під атаку БПЛА у своїй резиденції у Підмосков'ї. За даними близьких до Кремля осіб, у день обстрілу Володимира Путіна було піднято рано вранці службою безпеки через повітряну загрозу. Журналісти вважають, що він міг перебувати у "Ново-Огаревому".