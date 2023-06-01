"Пусть узнают, каково это, когда гибнут родственники": потерявший жену киевлянин — о РФ (фото)

По данным Минобороны, средства ПВО перехватили 10 баллистических и крылатых ракет. Но даже с учетом того, что столицу защищает зонтик ПВО, осколки сбитых ракет все еще могут травмировать и уносить жизни местных жителей.

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Для скорбящих родственников мало утешения в словах о том, что украинские ПВО сбили 10 баллистических и крылатых ракет этим утром. Журналисты рассказали о киевлянине, который рыдал, сидя, рядом с мешком, где было тело его девятилетней внучки. Об этом сообщает Sky News.

Неподалеку лежало еще и тело ее матери. Во время массированного российского обстрела утром 1 июня также погибла еще одна женщина.

По данным Минобороны, средства ПВО перехватили 10 баллистических и крылатых ракет. Но даже с учетом того, что столицу защищает зонтик ПВО, осколки сбитых ракет все еще могут травмировать и уносить жизни столичных жителей.

1 июля было больше жертв за время одного обстрела, по сравнению с предыдущими атаками на столичный регион.

Многие аналитики считают, что таким образом ВС РФ пытаются истощить или повредить украинскую систему ПВО перед ожидаемым контрнаступлением.

Мэр Киева Виталий Кличко говорил о жестокости россиян. По его словам, это не война, а геноцид украинского народа.

Мужчина по имени Ярослав, который потерял жену, пытавшуюся спрятаться в бомбоубежище, сообщил, что убежище было заперто.

Он сказал журналистам, что гибель жены не только разозлила его, но и укрепила решимость поддержать сопротивление российской агрессии.

"Я хочу, чтобы они узнали, каково это — потерять члена семьи", — сказал он.

Многие жители требовали от мэра ответа, тот же пояснил, что планируется расследование. Он отметил, что российские ракеты оставили людям мало времени, чтобы скрыться и найти убежище.

Напомним, что 1 июля Кличко показал последствия удара ракетами "Искандер". По словам мэра, обстрел в районе киевской поликлиники унес жизни трех человека. Обломок вражеской ракеты упал у входа в медучреждение спустя 4 минуты с начала воздушной тревоги.

Также сообщалось, что в ВСУ объяснили, почему РФ применяет "Искандеры" для обстрела Киева.