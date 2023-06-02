Атаку БпЛА на Москву комментировал двойник Путина, которого выдала лексика, — эксперт

По мнению публициста Михаила Шейтельмана, вместо Путина россиянам подсунули его известного двойника по прозвищу "Удмурт".

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Атаку дронов на Москву 30 мая комментировал двойник Путина, а в самом Кремле была большая заворуха. Об этом сказал публицист и писатель Михаил Шейтельман.

По его словам, на публике на 3 минуты появился двойник Путина, потому что сам диктатор выступает дольше – до 10 минут, и поразмышлял об утренней атаке на Москву.

"Просто взгляните на его лицо — это известный двойник Путина по прозвищу "Удмурт", прозванный так за внешность. Вы легко убедитесь в минуту, что это не Путин", — отметил Шейтельман.

По его словам, идентифицировать двойника помогает не только физиогномика, но и его лексика. Настоящий Путин использует определенный набор слов с учетом жизненного опыта, а его двойники используют другую лексику. В частности, "Удмурт", как человек военный, использует военную лексику, которая отсутствует у КГБиста Путина.

"Использование двойника в этой ситуации свидетельствует о том, что это было критически важно. Утром они еще решают не упускать Путина, не отрывать от важных дел, а вечером им нужна эта реакция. Пожалуй, все пошло не так, как они планировали, внутри была большая задвижка, потому что атакована Москва. Наверное, им нужно было показать, что Путин жив", — сказал Шейтельман.

Напомним, что Путин прокомментировал атаку БПЛА на Подмосковье и Москву. Он заявил, что это была провокация, и украинские граждане "должны это понимать".

Ранее сообщалось, что неопознанные беспилотники над Москвой 30 мая с нанесения колоссального имиджевого удара по российской системе противовоздушной обороны.