Атаку БпЛА на Москву коментував двійник Путіна, який "спалився" на лексиці, — експерт

На думку публіциста Михайла Шейтельмана, замість Путіна росіянам підсунули його відомого двійника на прізвисько "Удмурт".

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Атаку дронів на Москву 30 травня коментував двійник Путіна, а в самому Кремлі була велика заворуха. Про це сказав публіцист та письменник Михайло Шейтельман.

За його словами, на публіці на 3 хвилини з'явився двійник Путіна, бо сам диктатор виступає довше — до 10 хвилин, і порозмірковував про ранкову атаку на Москву.

"Просто погляньте на його обличчя — це відомий двійник Путіна на прізвисько "Удмурт", якого прозвали так за зовнішність. Ви легко переконаєтесь за хвилину, що це не Путін", — зазначив Шейтельман.

За його словами, ідентифікувати двійника допомагає не лише фізіогноміка, а і його лексика. Справжній Путін використовує певний набір слів з огляду на життєвий досвід, а його двійники використовують іншу лексику. Зокрема "Удмурт", як людина військова, використовує військову лексику, яка відсутня в КГБіста Путіна.

"Використання двійника у цій ситуації свідчить про те, що це було критично важливо. Вранці вони ще вирішують не випускати Путіна, не відривати від важливих справ, а ввечері їм потрібна ця реакція. Мабуть, все пішло не так, як вони планували, всередині була велика заворуха, бо атакована Москва. Мабуть, їм треба було показати, що Путін живий", — сказав Шейтельман.

Нагадаємо, що Путін прокоментував атаку БпЛА на Підмосков'я та Москву. Він заявив, що це була провокація, і українські громадяни "мають це розуміти".

Раніше повідомлялося, що невпізнані безпілотники над Москвою 30 травня завдали колосального іміджевого удару по російській системі протиповітряної оборони.