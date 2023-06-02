На южном фронте увеличилась активность ВСУ: россияне под плотным артобстрелом, — ISW

По данным американских аналитиков, наблюдается значительное увеличение активности украинской артиллерии и вертолетов в Запорожской области за последние 24 часа.

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Аналитики американского Института изучения войны (ISW) 1 июня сообщили об активной деятельности украинской артиллерии на Таврическом направлении, где было нанесено 832 удара по позициям оккупантов.

Как отмечают эксперты, боевые действия продолжаются на всей протяженности фронта.

Южный фронт

По информации Генштаба Украины и оперативного командования "Юг", российские войска продолжают осуществлять оборонительные действия на южном направлении, в Херсонской и Запорожской областях.

Фото: ISW

Регулярные обстрелы украинских населенных пунктов на южном фронте продолжаются со стороны российских сил. В опубликованном 31 мая видео можно наблюдать, как военнослужащие из состава 127-й гвардейской мотострелковой дивизии России осуществляют артиллерийскую обстрел украинских позиций в Новополе Донецкой области.

Бригадный генерал Александр Тарнавский, командующий группировкой Вооруженных Сил Украины "Таврия", заявил 1 июня, что украинская артиллерия нанесла 832 удара за последние 24 часа по Таврическому направлению.

Согласно сообщениям оккупационного чиновника Запорожской области Владимира Рогова и кремлевского блогера, наблюдается значительное увеличение активности украинской артиллерии и вертолетов в Запорожской области за последние 24 часа.

Фото: ISW

Украинские военные продолжают свои операции на островах Днепра. На геолокационных снимках можно заметить атаки российской артиллерии по украинским силам, вероятно, разведывательным элементам, в северо-западной части Большого Потемкинского острова.

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

В Харьковской и Луганской областях 1 июня российские войска продолжили свое наступление на рубеже Сватово-Купянск. Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские войска успешно отразили атаки со стороны Вооруженных сил России как на западе от Масютовки, так и в направлении Стельмаховки.

Эксперты полагают, что объявление Генерального штаба Украины об атаках западнее Масютовки, вероятно, указывает на то, что российские силы захватили данный населенный пункт. Российские источники, в свою очередь, утверждали, что оккупанты захватили Масютовку еще 15 мая. Геолокационные данные, опубликованные 31 мая, показывают, что российские войска имели незначительные успехи к юго-востоку от Масютовки.

Фото: ISW

Сергей Зибинский, официальный представитель российского Западного военного округа, заявил, что подразделения российских войск отразили две атаки украинских сил возле железнодорожной станции Молчаново. Российский блогер, в свою очередь, утверждал о продолжающихся боях вблизи Масютовки, Синьковки и Двуречной.

По словам экспертов, росСМИ утверждают, что российские десантные войска продвинулись на два километра в направлении Кременной. Согласно данным Генерального штаба Украины, российские войска проводили неудачные наступательные операции возле Белогоровки и Спорного.

Министерство обороны России также заявило, что российские войска отразили диверсионно-разведывательную группу украинских сил возле Кременной.

Битва за Донбасс

Ситуация с боями на территории Донецкой области по-прежнему остается на низком уровне активности как у российских, так и у украинских вооруженных сил. Генштаб ВСУ сообщил о неудачных попытках российских войск наступить в районе Орехово-Васильевки и Белой Горы.

Фото: ISW

Генерал-полковник Александр Сырский, командующий сухопутными войсками ВСУ, заявил, что российские войска перешли к оборонительным позициям, сократили свои активные операции и усилили артиллерийское обстрел. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в свою очередь подтвердила, что украинские военные продолжают контролировать юго-западную окраину и въезд в город Бахмут.

Фото: ISW

По словам Евгения Пригожина, владельца ЧВК "Вагнер", около 90 наемников остаются в Бахмуте, но они планируют покинуть город к 5 июня. Он также отметил, что он предпочел бы, чтобы эти "вагнеровцы" сражались на фронте, где они могли бы самостоятельно выполнять все необходимые задачи.

Кроме того, аналитики сообщают, что 1 июня российские войска совершили ограниченные наземные удары вдоль линии Авдеевка-Донецк. В украинском Генштабе сообщили, что российские силы не осуществляли наступательных действий в направлении Авдеевки. Также Силы обороны Украины успешно отразили все атаки в районе Марьинки.

При этом Министерство обороны России заявило, что подразделения 1-го корпуса армии т.н. "ДНР" проводили наступательные действия под Авдеевкой, а десантно-штурмовые отряды 5-го отдельного мотострелкового батальона 1-го армейского корпуса и спецназ "Ахмат" из Чечни продолжали наступление на марьинском направлении.

Российский блогер утверждал, что ВС РФ осуществляли штурмовые операции в направлении Победы и Новомихайловки. Он ссылался на геолокационные данные, которые, якобы демонстрировали действия 10-го танкового полка на направлении Авдеевки.

"На самом деле, 1 июня российские военные не осуществляли подтвержденных или объявленных наземных атак в западной части Донецкой области", — заявили американские аналитики.

Напомним, ранее, 31 мая, аналитики ISW сообщали, что российские войска, вероятно, планируют наступление на Хромово, расположенное под Бахмутом в Донецкой области.

Также 31 мая замминистр обороны Украины Анна Маляр сообщила, что под контролем Вооруженных сил Украины остаются часть окрестностей Бахмута и вход в город.