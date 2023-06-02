На південному фронті збільшилася активність ЗСУ: росіяни під щільним артобстрілом, — ISW

За даними американських аналітиків, спостерігається значне збільшення активності української артилерії та гелікоптерів у Запорізькій області за останні 24 години.

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Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) 1 червня повідомили про активну діяльність української артилерії на Таврійському напрямку, де було завдано 832 удари по позиціях окупантів.

Як зазначають експерти, бойові дії продовжуються на всій довжині фронту.

Південний фронт

За інформацією Генштабу України та оперативного командування "Південь", російські війська продовжують здійснювати оборонні дії на південному напрямку, у Херсонській та Запорізькій областях.

Фото: ISW

Регулярний обстріл українських населених пунктів на південному фронті триває з боку російських сил. В опублікованому 31 травня відео можна спостерігати, як військовослужбовці зі складу 127 гвардійської мотострілецької дивізії Росії здійснюють артилерійський обстріл українських позицій у Новополі Донецької області.

Бригадний генерал Олександр Тарнавський, командувач угрупуванням Збройних Сил України "Таврія", заявив 1 червня, що українська артилерія завдала 832 ударів за останні 24 години по Таврійському напрямку.

Згідно з повідомленнями окупаційного чиновника Запорізької області Володимира Рогова та кремлівського блогера, спостерігається значне збільшення активності української артилерії та гелікоптерів у Запорізькій області за останні 24 години.

Фото: ISW

Українські військові продовжують свої операції на островах Дніпра. На геолокаційних знімках можна помітити атаки російської артилерії з українських сил, ймовірно, розвідувальних елементів у північно-західній частині Великого Потьомкінського острова.

Ситуація у Харківській та Луганській областях

У Харківській та Луганській областях 1 червня російські війська продовжили свій наступ на рубежі Сватове-Куп'янськ. Генеральний штаб України повідомив, що українські війська успішно відбили атаки з боку Збройних сил Росії як на заході від Масютівки, так і у напрямку Стельмахівки.

Експерти вважають, що оголошення Генерального штабу України про атаки на захід від Масютівки, ймовірно, вказує на те, що російські сили захопили цей населений пункт. Російські джерела, своєю чергою, стверджували, що окупанти захопили Масютівку ще 15 травня. Геолокаційні дані, опубліковані 31 травня, показують, що російські війська мали незначні успіхи на південний схід від Масютівки.

Фото: ISW

Сергій Зібінський, офіційний представник російського Західного військового округу, заявив, що підрозділи російських військ відбили дві атаки українських сил біля залізничної станції Молчаново. Російський блогер, у свою чергу, стверджував про бої, що продовжуються поблизу Масютівки, Синьківки і Дворічної.

За словами експертів, росЗМІ стверджують, що російські десантні війська просунулися на два кілометри у напрямку Кремінної. За даними Генерального штабу України, російські війська проводили невдалі наступальні операції біля Білогорівки та Спірного.

Міністерство оборони Росії також заявило, що російські війська відбили диверсійно-розвідувальну групу українських сил біля Кремінної.

Битва за Донбас

Ситуація з боями на території Донецької області, як і раніше, залишається на низькому рівні активності як у російських, так і українських збройних сил. Генштаб ЗСУ повідомив про невдалі спроби російських військ наступити в районі Оріхово-Василівки та Білої Гори.

Фото: ISW

Генерал-полковник Олександр Сирський, командувач сухопутних військ ЗСУ, заявив, що російські війська перейшли до оборонних позицій, скоротили свої активні операції та посилили артилерійський обстріл. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр своєю чергою підтвердила, що українські військові продовжують контролювати південно-західну околицю та в'їзд у місто Бахмут.

Фото: ISW

За словами Євгена Пригожина, власника ПВК "Вагнер", близько 90 найманців залишаються у Бахмуті, але вони планують залишити місто до 5 червня. Він також зазначив, що він хотів би, щоб ці "вагнерівці" билися на фронті, де вони могли б самостійно виконувати всі необхідні завдання.

Крім того, аналітики повідомляють, що 1 червня російські війська здійснили обмежені наземні удари вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. В українському Генштабі повідомили, що російські сили не здійснювали наступальних дій у напрямку до Авдіївки. Також Сили оборони України успішно відбили всі атаки в районі Мар'їнки.

У цьому Міністерство оборони Росії заявило, підрозділи 1-го корпусу армії т.зв. "ДНР" проводили наступальні дії під Авдіївкою, а десантно-штурмові загони 5-го окремого мотострілецького батальйону 1-го армійського корпусу та спецпідрозділи "Ахмат" із Чечні продовжували наступ на мар'їнському напрямку.

Російський блогер стверджував, що ЗС РФ здійснювали штурмові операції у напрямку Перемоги та Новомихайлівки. Він посилався на геолокаційні дані, які нібито демонстрували дії 10-го танкового полку на напрямі Авдіївки.

"Насправді, 1 червня російські військові не здійснювали підтверджених чи оголошених наземних атак у західній частині Донецької області", — заявили американські аналітики.

Нагадаємо, раніше, 31 травня, аналітики ISW повідомляли, що російські війська, ймовірно, планують наступ на Хромове, розташоване під Бахмутом у Донецькій області.

Також 31 травня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що під контролем Збройних сил України залишаються частина околиць Бахмута та вхід до міста.