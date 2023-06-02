"Помогает адреналин": бойцы 3-й ОШБр о том, как отражают в РФ позиции под Бахмутом (видео)

Успешные наступательные действия сил обороны Украины на Бахмутском направлении начались в начале мая. Это первые видимые успехи украинских защитников в этом направлении после 10 месяцев сверхтяжелой обороны.

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Бойцы 3-й штурмовой бригады захватили штурмом несколько вражеских позиций под Бахмутом и тем самым обнажили фланги ВС РФ на Бахмутском направлении. Враг сломя голову бежал, бросая позиции, многих украинские защитники захватили в плен. Как штурмовики 3-й штурмовой бригады воюют в районе города-крепости, они рассказали "Украинской правде".

По словам командира 2-го штурмового батальона с позывным "Слип", на войне с 2014 года, самые тяжелые бои в его жизни проходили именно под Бахмутом.

"Город полностью разрушен, мертвые гражданские лежат прямо на улицах, просто ураганные обстрелы, противник двигается. Их уничтожаешь-уничтожаешь, по 16 штурмов в день, их массово расстреливаешь, а они появляются и появляются, идут и идут. За один день мы насчитали 73 трупа противника — это то, что мы увидели. Такое можно увидеть только в фильмах о Второй мировой. Одна вещь, когда ты сидишь в окопе и страдаешь от артиллерии и мясных штурмов противника. Другая – когда ты продвигаешься вперед и увольняешь украинские земли и тем самым входишь в украинскую историю", — рассказывает боец.

Бойцы рассказывают, что противник достаточно осведомлен в их планах, знают о танках, и откуда они будут заходить, поэтому штурмовики вынуждены в последний момент что-то менять и постоянно обманывать врага.

"В крайний наш бой противник много знал о нашей операции, но все равно это им не помогло. Их 72-я бригада — скуки, пусть чуть быстрее учатся бегать. У нас проблема в том, что танки постоянно ломаются. У ребят меньше боевых выездов, чем ремонтов танков", — говорит командир танкового взвода 3-й ОШБр "Сима".

"Сима" рассказывает, что во время последнего боя М113 взорвалась на мине, и они ехали ее забирать, и ему даже пришлось стрелять из танка, рискуя попасть в своих.

"Из-за того, что наши уже зашли на позиции врага и заняли их, мне пришлось стрелять над головами собратьев. Представляете – снаряд пролетел где-то на высоте 5-7 метров над побратимами и попал во вражеское БК. Было очень хорошее зрелище, когда попадаешь в БК", — рассказывает командир танкового взвода.

Бойцы рассказывают о боевой машине — танке "Варваре", которая достойно отрабатывает по оккупантам, не оставляя от них даже мокрого места.

"Страшно в Киеве, а на штурме – так (показывает большой палец вверх – УП). Я, пожалуй, адреналиновый наркоман. Я там (в бою – ред.) гораздо лучше чувствую себя. Потому что здесь мучает гипертония, а там она не трогает. Там и время идет по-другому", — рассказывает один из механиков танка.

Танкисты ставят на танках риски боевых выездов, остальное, говорят, будут считать после войны — это для них после победы Украины. Ее они представляют "парадом в Москве или на ее руинах".

В успехе своей "спецоперации" на Бахмутском направлении бойцы даже не сомневаются, потому что к каждому штурму готовятся очень тщательно. Они считают преимуществом то, что находятся на правом берегу канала

"Адреналин присутствует в момент боя, но это адреналин, который помогает тебе побеждать. Это не об убийствах. Я не знаю людей, которым нравится убивать. В нашем подразделении точно такого нет", — рассказывает боец "Дзюдо".

Медик подразделения "Гном" шутит, что если год назад его медицинский рюкзак по своему содержимому напоминал операционную, то сейчас там лишь в основном бинты и турникеты и куча снарядов в гранатомет ВОГ, который он носит с собой.

"Я себе сказал, что буду самым воинственным медиком среди всех подразделений, и буду лучше работать на предупреждение травм", — говорит он.

Инициатором наступательных действий на своем участке военнослужащие 3-й штурмовой называют основателя полка "Азов" Андрея Белецкого, ныне являющегося командиром тактической группы "А" на востоке. Успешные наступательные действия сил обороны Украины на Бахмутском направлении начались в начале мая. Это первые видимые успехи украинских защитников в этом направлении после 10 месяцев сверхтяжелой обороны.

Наступление ведется сразу по двум флангам. Бойцы наступают на северном направлении, между трассой М03 и селом Хромово, и на южном, вдоль канала Северский Донец – Донбасс и южнее Ивановского.

Именно 3-я ОШБр в символический для России день – День победы – заставила бежать под Бахмутом 72-ю отдельную мотострелковую бригаду ВС РФ. Бойцы также захватили в плен "вагнеровцев" и военнослужащих подразделения "Шторм Z" 72-й бригады. По словам ранее судимых оккупантов, в колониях их вербовал не Пригожин, а представитель Минобороны России, что свидетельствует о том, что официальное военно-политическое ведомство России начало набирать в ряды своей регулярной армии "зеков".

Бойцы 3-й ОШБр мечтают о полном освобождении Украины и после окончания войны вернуться в гражданскую жизнь, родить детей и увидеть внуков. На вопрос журналиста, чтобы они рассказали внукам об этой войне, отвечают: "Лучше ничего не рассказывать, пусть они вообще не знают, как это было. Мы здесь для того, чтобы наши дети и внуки не знали, что такое война. Для того чтобы мы закончили это дело раз и надолго.

Напомним, что бойцы 3-й ОШБр выбили российских оккупантов с их позиций под Бахмутом и заставили бежать. Тем самым в ВС РФ обнажились фланги протяженностью 2 км. По информации бойцов ВСУ, в течение 2 суток они атаковали позиции врага в юго-западных окрестностях Бахмута. Проблемой для россиян стала активизация украинской артиллерии, из-за чего истощенные российские войска в Донбассе вынуждены были спасаться бегством на отдельных участках фронта.

Также сообщалось, что 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ, ведущая оборонительные действия в районе Бахмута, опубликовала видеоролик, на котором видно, как российские солдаты вынуждены пить воду из лужи, спасаясь бегством от украинских защитников.

9 мая в сети появилось видео, как российские воины 72-й бригады ВС РФ набивают пятками с позиций под Бахмутом.