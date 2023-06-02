"Допомагає адреналін": бійці 3-ї ОШБр про те, як відбивають у РФ позиції під Бахмутом (відео)

Успішні наступальні дії Сил оборони України на Бахмутському напрямку почалися на початку травня. Це перші видимі успіхи українських захисників на цьому напрямку після 10 місяців надважкої оборони.

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Бійці 3-ї штурмової бригади захопили штурмом кілька ворожих позицій під Бахмутом і тим самим оголили фланги ЗС РФ на Бахмутському напрямку. Ворог стрімголов тікав, кидаючи позиції, багатьох українські захисники захопили в полон. Як штурмовики 3-ї штурмової бригади воюють в районі міста-фортеці, вони розповіли "Українській правді".

За словами командира 2-го штурмового батальйону на позивний "Сліп", який на війні з 2014 року, найважчі бої у його житті проходили саме під Бахмутом.

"Місто повністю зруйновано, мертві цивільні лежать просто на вулицях, просто ураганні обстріли, противник рухається. Їх знищуєш-знищуєш, по 16 штурмів на день, їх масово розстрілюєш, а вони з'являються і з'являються, ідуть і ідуть. За один день ми нарахували 73 трупи противника — це те, що ми побачили. Таке можна побачити лише у фільмах про Другу світову. Одна річ, коли ти сидиш в окопі й потерпаєш від артилерії та м'ясних штурмів противника. Інша – коли ти просуваєшся вперед і звільняєш українські землі й тим самим входиш в українську історію", — розповідає боєць.

Бійці розповідають, що противник достатньо обізнаний у їхніх планах, знають про танки, і звідки вони будуть заходити, тому штурмовики змушені в останню мить щось міняти і постійно обманювати ворога.

"В крайній наш бій противник багато знав про нашу операцію, але все одно це їм не допомогло. Їхня 72-га бригада — сц*куни, хай трохи швидше вчаться бігати. У нас проблема в тому, що танки постійно ламаються. У хлопців менше бойових виїздів, ніж ремонтів танків", — говорить командир танкового взводу 3-ї ОШБр "Сіма".

"Сіма" розповідає, що під час останнього бою М113 підірвалася на міні, і вони їхали її забирати, і йому навіть довелося стріляти з танка, ризикуючи влучити у своїх.

"Через те, що наші вже зайшли на позиції ворога і зайняли їх, мені довелося стріляти над головами побратимів. Уявляєте – снаряд пролетів десь на висоті 5-7 метрів над побратимом і влучив у вороже БК. Було дуже гарне видовище, коли потрапляєш в БК", — розповідає командир танкового взводу.

Бійці розповідають про бойову машину — танк "Варвару", яка гідно відпрацьовує по окупантах, не залишаючи від них навіть мокрого місця.

"Страшно в Києві, а на штурмі – отак (показує великий палець вгору – УП). Я, мабуть, адреналіновий наркоман. Я там (у бою — ред.) набагато краще почуваюся. Бо тут мучить гіпертонія, а там вона не торкає. Там і час іде по-іншому", — розповідає один із механіків танку.

Танкісти ставлять на танках риски бойових виїздів, інше, говорять, рахуватимуть після війни — для них це після перемоги України. Її вони уявляють "парадом у Москві, або на її руїнах".

В успіху своєї "спецоперації" на Бахмутському напрямку бійці навіть не сумніваються, бо до кожного штурму готуються дуже ретельно. Вони вважають перевагою те, що перебувають на правому березі каналу

"Адреналін присутній у момент бою, але це адреналін, який допомагає тобі перемагати. Це не про вбивства. Я не знаю людей, яким подобається вбивати. У нашому підрозділі точно такого немає". — розповідає боєць "Дзюдо".

Медик підрозділу "Гном" жартує, що якщо рік тому його медичний рюкзак по своєму вмісту нагадував операційну, то зараз там лише здебільшого бинти і турнікети і купа снарядів до гранатомета ВОГ, який він носить з собою.

"Я собі сказав, що буду найбільш войовничим медиком серед усіх підрозділів, і буду краще працювати на попередження травм", — говорить він.

Ініціатором наступальних дій на своїй ділянці військовослужбовці 3-ої штурмової називають засновника полку "Азов" Андрія Білецького, який нині є командиром тактичної групи "А" на сході. Успішні наступальні дії Сил оборони України на Бахмутському напрямку почалися на початку травня. Це перші видимі успіхи українських захисників на цьому напрямку після 10 місяців надважкої оборони.

Наступ ведеться одразу по двох флангах. Бійці наступають на північному напрямку, між трасою М03 та селом Хромове, і на південному, вздовж каналу Сіверський Донець – Донбас і південніше за Іванівське.

Саме 3-я ОШБр у символічний для Росії день – День перемоги – змусила втікати під Бахмутом 72 окрему мотострілецьку бригаду ЗС РФ. Бійці також захопили в полон "вагнерівців" та військовослужбовців підрозділу "Шторм Z" 72-ої бригади. За словами раніше засуджених окупантів, у колоніях їх вербував не Пригожин, а представник Міноборони Росії, що свідчить про те, що офіційне військово-політичне відомство Росії почало набирати в ряди своєї регулярної армії "зеків".

Бійці 3-ї ОШБр мріють про повне звільнення України і після закінчення війни повернутися в цивільне життя, народити дітей та побачити онуків. На питання журналіста, щоб вони розповіли внукам про цю війну відповідають: "Краще нічого не розповідати, нехай вони взагалі не знають, як це було. Ми тут для того, щоб наші діти і онуки не знали, що таке війна. Для того, щоб ми закінчили цю справу раз і надовго.

Нагадаємо, що бійці 3-ї ОШБр вибили російських окупантів з їхніх позицій під Бахмутом і змусили тікати. Тим сами у ЗС РФ оголилися фланги завдовжки 2 км. За інформацією бійців ЗСУ, впродовж 2 діб вони атакували позиції ворога на південно-західних околицях Бахмута. Проблемою для росіян стала активізація української артилерії, через що виснажені російські війська на Донбасі змушені були рятуватися втечею на окремих ділянках фронту.

Також повідомлялося, що 3-я окрема штурмова бригада ЗСУ, яка веде оборонні дії в районі Бахмута опублікувала відеоролик, на якому видно, як російські солдати змушені пити воду з калюжі, рятуючись втечею від українських захисників.

9 травня в мережі з'явилося відео, як російські вояки 72-ї бригади ЗС РФ накивають п'ятами з позицій під Бахмутом.