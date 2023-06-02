Есть лазейка: США привлекут Японию к производству боеприпасов для ВСУ, – Reuters

Японское правительство запретило экспорт военного оборудования третьим странам, однако запрет не касается товаров двойного назначения.

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Соединенные Штаты стремятся обеспечить поставки тротила из Японии для производства 155-мм артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Два человека, которые знакомы с вопросом, говорят, что для Японии поставка оружия — табу. Правила экспорта запрещают японским компаниям продавать смертоносные товары за рубежом, в том числе артиллерийские боеприпасы, необходимые Украине. Однако у них есть лазейка, которая позволит покупать важный компонент для снарядов – это тротил.

"Есть способ для Соединенных Штатов покупать взрывчатку в Японии", — сказал один из информаторов издания.

Тротил является товаром двойного назначения, а значит, экспортные ограничения для такой продукции значительно менее строги, чем для чисто товаров военного назначения. В том числе благодаря этому Штаты покупают японские ноутбуки для своей армии, отметили в издании.

Другой источник сообщил, что во время визита главы Пентагона Ллойда Остина в Токио, среди прочего, шла речь о том, что Япония одобрит продажу тротила. Министерство торговли, промышленности и экономики Японии отказалось сообщить, обращалась ли какая-либо японская компания по экспорту тротила.

В издании обратились в компанию Chugoku Kayaku, которая одна из 22 производителей взрывчатки, производит промышленный тротил. Там заявили, что правительство США к ним не обращалось.

Напомним, 31 мая США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут боеприпасы, ракеты и ЗРК.

2 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону.