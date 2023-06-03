"Огонь в ответ не ведется": военкор РФ жалуется на "неприятную" ситуацию под Запорожьем

Российские войска на передовой оказались беззащитны перед артиллерийскими обстрелами и несут значительные потери, уверяет Александр Сладков.

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В Запорожской области украинские войска активно обстреливают оккупантов, которые ничем не могут ответить. Об этом в Telegram 3 июня написал российский пропагандист и военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, сейчас артиллерия ВСУ "переигрывает" российскую, поскольку у последней полностью отсутствует контрбатарейная борьба. Это никак не зависит от подразделений, непосредственно участвующих в боевых действиях, однако именно они несут потери. "Военкор" добавил, что ракеты ВС РФ якобы наносят значительный ущерб в тылу Украины, однако российские позиции на передовой беззащитны перед артиллерийским огнем.

"Ситуация неприятная. Наши позиции находятся под мощным артиллерийским огнем. Я знаю много плохих деталей, но открывать их не буду. Тенденция: по нам бьют — мы не отвечаем и на это есть весьма нехорошие причины", — отметил Александр Сладков. — "В нас летят сотни снарядов, в ответ — ноль. Это что за война такая?".

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В начале мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об острой нехватке боеприпасов. По его словам, Минобороны передает лишь 30% от необходимого количества снарядов, из-за чего на фронте гибнет в пять раз больше оккупантов.

30 мая ВСУ показали, как с помощью артиллерии отразили атаку россиян на Авдеевку. Аэроразведка зафиксировала приближение противника, после чего бойцы 59-й ОМБр открыли огонь из гаубиц, САУ, РСЗО "Град" и танков, остановив наступление противника.