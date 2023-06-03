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Военный Фокус Российско-украинская война

Не везет с названием: британский таблоид перепутал Шебекино с Telegram-каналом

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Фото: Скриншот из видео | В материал добавили видеозапись пожара в одном из зданий Шебекино

Вслед за российскими экспертами название города Белгородской области исказили британские журналисты. Их могло отвлечь видео пожара авторства прокремлевского канала.

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Британский таблоид Daily Mail назвал город Шебекино в Белгородской области "городом Readovka". Журналисты перепутали его название с пропагандистским Telegram-каналом.

В публикации говорится о том, что режим президента РФ Владимира Путина теряет контроль над Белгородской областью. Особое внимание обращается на многочисленные факты мародерства в Шебекино.

"На видео из города Readovka видно, как здание горит после предполагаемого удара. В течение нескольких дней поселок подвергался обстрелам. Тысячи жителей вынуждены были бежать из деревень у юго-западной границы России", — отметили журналисты.

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Daily Mail добавил видеозапись пожара в одном из зданий Шебекино авторства Readovka

В материал добавили видеозапись пожара в одном из зданий Шебекино авторства канала Readovka. Позднее корректоры исправили название города в публикации.

В эфире российского федерального канала эксперты называли город "Шемякино" и "Шмекино".

Напомним, что 3 июня бойцы "Русского добровольческого корпуса" заявили о новом рейде в Белгородской области. Добровольцы говорят о превращении приграничья в серую зону.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 3 июня вызвался отправить своих наемников в Белгородскую область. По его словам, высшее военное руководство РФ неспособно прекратить "захват территории".