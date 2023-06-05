Минус танки, БМП-3 и БРДМ: Легион "Свобода России" уничтожил технику ВС РФ на Белгородщине (видео)

Операция по уничтожению техники, по словам добровольцев, была проведена в ночь на 5 июня. Для ликвидации вооружения бойцы ЛСР использовали дроны.

Related video

Бойцы Легиона "Свобода России" провели успешные боевые действия по уничтожению 2 танков, 1 БМП-3 и 1 БРДМ в районе КПП Шебекино. Об этом говорится 5 июня в Telegram подразделении.

В сообщении говорится, что ликвидация техники была проведена этой ночью. Российские повстанцы использовали дроны.

Они пообещали, что и дальше будут бороться против господствующего режима до его полного уничтожения. Бойцы Легиона "Свобода России" выразили уверенность, что Россия будет свободной.

"За Россию! За Свободу!" — говорится в сообщении.

Ситуация в Белгородской области

В "Русском добровольческом корпусе" 3 июня рассказали, что намерены снова организовать соответствующие рейды вглубь территории РФ. Они будут пытаться закрепиться в районах, где местные власти скрылись, а люди покинули свои дома.

Уже 5 июня аналитики DeepStateMAP сообщили, что на Белгородщине образовалась серая зона вблизи украинской границы. В общей сложности территория увеличилась до 10 кв. км. Специалисты считают, что отсутствие управления и неудачные попытки армии РФ отразить атаку, спровоцировало потерю значительной территории вблизи границы с Украиной. Передислокация дополнительных русских подразделений в Белгородскую область не дала результата для Кремля.

Также бойцы РДК и ЛСР сумели пройти на территорию Новой Таволжанки и рекой Северский Донец. Российские медиа сообщают, что 20 добровольцев заняли три дома в населенном пункте, после чего началось сражение с подразделениями Минобороны РФ.

Напомним, 5 июня в Белгородской области в результате атаки БПЛА загорелся энергообъект. По данным российских медиа, пожар произошел на подстанции вблизи пункта Болховец. Инцидент с беспилотником подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. Представители местных властей считают, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на объект.