Мінус танки, БМП-3 та БРДМ: легіон "Свобода Росії" знищив техніку ЗС РФ на Бєлгородщині (відео)

Операція зі знищення техніки, за словами добровольців, була проведена в ніч проти 5 червня. Для ліквідації озброєння бійці ЛСР використовували дрони.

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Бійці легіону "Свобода Росії" провели успішні бойові дії зі знищенням 2 танків, 1 БМП-3 і 1 БРДМ у районі КПП Шебекіно. Про це йдеться 5 червня у Telegram підрозділу.

У повідомленні йдеться про те, що ліквідація техніки була проведена цієї ночі. Російські повстанці використали дрони.

Вони пообіцяли, що й надалі боротимуться проти панівного режиму до його повного знищення. Бійці легіону "Свобода Росії" висловили впевненість, що Росія буде вільною.

"За Росію! За Свободу!" – йдеться у дописі.

Ситуація у Бєлгородській області

У "Російському добровольчому корпусі" 3 червня розповіли, що мають намір знову організувати відповідні рейди углиб території РФ. Вони намагатимуться закріпитися в районах, де місцева влада втекла, а люди покинули свої будинки.

Вже 5 червня аналітики DeepStateMAP повідомили, що на Бєлгородщині утворилася сіра зона поблизу українського кордону. Загалом територія збільшилася до 10 кв. км. Фахівці вважають, що відсутність управління та невдалі спроби армії РФ відбити атаку, спровокувало втрату значної території поблизу кордону з Україною. Передислокація додаткових російських підрозділів у Бєлгородську область не дала результату для Кремля.

Також бійці РДК та ЛСР зуміли пройти на територію Нової Таволжанки річкою Сіверський Донець. Російські медіа повідомляють, що 20 добровольців зайняли три будинки в населеному пункті, після чого розпочався бій із підрозділами Міноборони РФ.

Нагадаємо, 5 червня у Бєлгородській області внаслідок атаки БПЛА загорівся енергооб'єкт. За даними російських медіа, пожежа сталася на підстанції поблизу пункту Болховець. Інцидент з безпілотником підтвердив губернатор регіону В’ячеслав Гладков. Представники місцевої влади вважають, що український безпілотник скинув вибуховий пристрій на об'єкт.