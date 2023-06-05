"Язык мирных собраний не работает": бойцы ЛСР устроили диверсию в Азове под Ростовом (видео)

Легионеры подожгли часть железнодорожной системы и анонсировали проблемы у военно-промышленного комплекса РФ.

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Российские силы сопротивления устроили диверсию на железной дороге в городе Азове в Ростовской области РФ. Об этом 5 июня сообщили в соцсетях Всенародного движения легиона "Свобода России".

"Один сожженный полностью СЦБ — это препятствия в работе всей железнодорожной инфраструктуры области. Простым россиянам это доставит максимум легких неудобств, а вот военно-промышленный комплекс от опозданий и изменений направления движения пострадает значительно больше", — подчеркнули легионеры.

Упомянутый блок является частью системы, обеспечивающей пропускную способность участков железных дорог и безопасное движение поездов. Также российские партизаны призвали граждан страны-агрессоры присоединяться к движению.

"Вот какова должна быть оппозиция для свободы России. Язык мирных собраний давно не работает. Пора брать судьбу в свои руки", — заявили в легионе.

Напомним, 5 июня бойцы легиона "Свобода России" сообщили об успешной ликвидации вражеской техники вблизи Шебекино. Партизаны рассказали, что в совершении операции им помогли дроны и поделились кадрами боевых действий.

В российском медиа сообщили, что 20 российских повстанцев проникли в населенный пункт Новая Таволжанка в Белгородской области. Для этого партизаны использовали плавсредства.

4 июня экс-вожак донецких боевиков Игорь Стрелков подверг критике Кремль за бездействие на фоне боев в регионе РФ. По его мнению, перемещение "вагнеровцев" выгодно Украине для удара "в другом месте".