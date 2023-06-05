"Полагаются не только на молчание": ВСУ путают россиян ложными целями, — СМИ

Журналисты проинформировали, что цель украинского руководства — скрыть истинную численность сил обороны.

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Украина пытается дезинформировать российских окупантов о начале контрнаступления ВСУ. Об этом сообщили в издании BILD.

Журналисты напомнили, что накануне зрители телеканалов в Крыму в результате взлома трансляции просмотрели видео украинского Министерства обороны с военными, которое намекает на намерение начать контрнаступление без публичного объявления.

"Честно говоря, Украина не только полагается на молчание, чтобы обмануть россиян по крайней мере в некоторых аспектах — она использует для этого разнообразные средства", — говорится в материале.

В BILD подчеркнули, что украинские чиновники "снова и снова" анонсируют контрнаступление, не озвучивая сроки его начала. Также в издании отметили, что несколько новых бригад, бойцы которых учились за границей управлять, например, танками Leopard 2, будут содержать в глубоком тылу.

"Потому что полностью скрыть передвижение войск такого масштаба от российской разведки вряд ли возможно", — объяснили журналисты.

Кроме того, по данным СМИ, украинское командование использует муляжи, то есть копии образцов вооружения.

"Это должно не только вводить в заблуждение российскую разведку при выборе отдельных целей. Частое размещение муляжей также может отвлечь внимание российских вооруженных сил от реального места наступления. Некоторые видео с мобильных телефонов, на которых изображены украинские военные с боевой техникой, должны не только повысить мотивацию собственных вооруженных сил и деморализовать врага, но и создать у российско-оккупационных войск ошибочное представление о месте запланированной дислокации", — говорится в материале.

Также, как сообщили в издании, Украина использует разведку, чьи ограниченные продвижения, кроме сбора ценной информации, помогают путать врага. Захватчики не сразу понимают, что эти операции не свидетельствуют о начале более масштабного наступления.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал контрнаступление ВСУ.

5 июня глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что ВСУ не будут применять самолеты F-16 во время летнего контрнаступления.