"Не меняем русских на русских": Пригожин ответил ЛСР на предложенную сделку (аудио)

По словам главы ЧВК "Вагнер", командир 72 бригады ВС РФ Роман Винивитин не находится в плену. Отдельно он отметил, что украинская сторона якобы имеет долг.

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на предложение легиона "Свобода России" обменять обменять командира 72 бригады ВС РФ Романа Винивитина. Об этом сообщает его пресс-служба 5 июня.

По словам Евгения Пригожина, полковник на данный момент не находится в плену, а его уже передали сотрудникам правоохранительных органов. То есть, его задержали для того, чтобы провести следственные действия.

"Никого из русских в обмен на русских мы отдавать не готовы. Хочу обратить внимание, что за украинской стороной есть еще небольшой должок по количеству обмененных пленных, поэтому попробуем напомнить о нем", — говорится в сообщении.

Больше Евгений Пригожин комментариев не предоставил, лишь отметив в начале, что находится в дороге, поэтому связь не лучшая.

Обращение добровольцев к Евгению Пригожину: что известно

Спикер Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" 5 июня обратился к главе ЧВК "Вагнер" и пытался начать диалог с ним. Военный предложил обменять взятого в плен "вагнеровцами" командира 72 бригады ВС РФ подполковника Роман Винивитина на часть солдат регулярной российской армии.

"Мы обращаемся к вам, так как вся провластная элита в лице кавалера ордена мужества Гладкова трусливо отсиделась, оставив своих людей в плену, пока их же войска накрывали артиллерией мирные города", — сказал "Цезарь".

Напомним, 4 июня бойцы РДК и ЛСР предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову встретиться и обсудить вопросы, которые касаются сложившейся ситуации. В качестве "жеста доброй воли" они пообещали отдать двух пленных солдат ВС РФ.

Позже губернатор Белгородской области РФ согласился встретиться с бойцами РДК и ЛСР. В своем обращении Вячеслав Гладков также назвал добровольцев "подлецами, негодяями, убийцами и фашистами" и заявил, что сейчас идет бой в Новой Таволжанке. В результате на встречу он не явился.