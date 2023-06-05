Контрнаступление даст Украине победу, необходимую для вступления в НАТО, – Кулеба

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, следующей целью после разблокирования поставок F-16 является вступление Украины в Североатлантический альянс.

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У Украины достаточно вооружения, чтобы начать контрнаступление против России, которое принесет стране победу, необходимую для вступления в НАТО. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью Reuters 5 июня.

По его словам, членство в Альянсе вероятно станет возможным для Киева лишь после завершения активных боевых действий.

На вопрос журналиста о том, началось ли уже контрнаступление, глава внешнеполитического ведомства не ответил. По его словам, самое главное не то, когда оно начнется, а то, чтобы оно закончилось победой украинцев.

Кулеба сказал, что членство в НАТО было следующей крупной целью на повестке дня Украины после того, как некоторые из ее союзников согласились обучать украинских пилотов использованию истребителей F-16.

"Мы (уже – ред.) разблокировали все оружие… Больше не за что бороться", – сказал министр.

Он добавил, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу поможет сохранить безопасность в регионе.

"Членство в НАТО не может остановить эту войну, но членство в НАТО остановит дальнейшие войны. Поэтому лучший способ обеспечить безопасность в регионе — прийти к тому моменту, когда Украина станет членом НАТО", — резюмировал Кулеба.

Напомним, 5 июня The Economist написал, что долгожданное контрнаступление Украины в 2023 году началось, хотя "самые сливки" Сил обороны пока еще не на поле боя. Украинские силы начали то, что российское военное командование назвало "масштабным" наступлением по пяти осям на юго-востоке Донецкой области, сообщило издание.

В этот же день замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы Украины перешли к наступательным действиям сразу на нескольких направлений фронта.