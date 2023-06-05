Выпивают и стреляют друг в друга: оккупант пожаловался на своих побратимов

Российский солдат по телефону пожаловался на мобилизацию в РФ и алкоголизм в армии. По его словам, он остался на фронте навсегда и "ему не светит поездка домой".

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Во время телефонного разговора российский военный рассказал о проблеме алкоголизма в своем воинском подразделении. Он также выразил недовольство тем, что в российскую армию призываются люди без должной отбора. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По утверждениям оккупанта, в начале апреля планировалось призвать 8 тысяч человек из Новгородской области в армию. Он заявил, что вряд ли сможет уйти с фронта, так как его не отпустят.

"Мы здесь навечно", — сказал по телефону военный армии РФ.

Он также рассказал, что когда российские военные упиваются, возникают случаи взаимного обстрела между ними. Случаи злоупотребления крепкими напитками среди оккупантов достаточно распространены.

Напомним, что на совещании с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым 9 августа Владимир Путин называл зависимость россиян от алкоголя острой проблемой.

В свежем отчете российской Ассоциации производителей пива говорится, что население РФ стало чаще употреблять крепкий алкоголь — его доля за последние полгода выросла на 3% и составила 48,4%, в то время как доля пива и вина снизилась на 1,6% и 1,3% — до 38,6% и 11,5% соответственно.