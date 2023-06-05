Випивають і стріляють один одного: окупант поскаржився на своїх побратимів

Російський солдат по телефону поскаржився на мобілізацію в РФ і алкоголізм в армії. За його словами, він залишився на фронті назавжди і "йому не світить подорож додому".

Related video

Під час телефонної розмови російський військовий розповів про проблему алкоголізму у своєму військовому підрозділі. Він також висловив невдоволення тим, що в російську армію призивають людей без належного відбору. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За твердженнями окупанта, на початку квітня планувалося призвати 8 тисяч осіб із Новгородської області в армію. Він заявив, що навряд чи зможе піти з фронту, бо його не відпустять.

"Ми тут надовго", — сказав по телефону військовий армії РФ.

Він також розповів, що, коли російські військові упиваються, виникають випадки взаємного стрілянини між ними. Випадки зловживання міцними напоями серед окупантів є досить поширеними.

Нагадаємо, що на нараді з тимчасовим виконувачем обов'язків губернатора Кіровської області Олександром Соколовим 9 серпня Володимир Путін називав залежність росіян від алкоголю гострою проблемою.

У свіжому звіті російської Асоціації виробників пива йдеться, що населення РФ почало вживати міцний алкоголь — його частка за останні пів року зросла на 3% та склала 48,4%, тоді як частка пива та вина знизилася на 1,6% і 1,3% — до 38,6% і 11,5% відповідно.