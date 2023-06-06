У новейших F-35 выявили перегрев двигателя: американские военные ищут решение, — СМИ

Инженерами Lockheed Martin было установлено, что система охлаждения нуждается в доработке, так как двигатель самолета нагревается в два раза сильнее, чем предполагалось. Однако модернизация может начаться только к 2030 году.

Related video

Американские военные решают проблемы с модернизацией многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II, у которых, как выяснилось, двигатель нагревается в два раза сильнее, чем предполагалось. В рамках программы Joint Strike Fighter (JSF) ВВС, ВМС и Корпус морской пехоты США могут разработать индивидуальные требования к модернизации охлаждения двигателей самолетов. Об этом 5 июня сообщило издание Defence One.

"По данным JSF, ВВС, ВМС и Корпус морской пехоты могут разработать собственные требования по модернизации системы охлаждения для истребителей, чей двигатель Pratt & Whitney F135 работает в два раза горячее, чем предусмотрено проектом, что требует более раннего и частого технического обслуживания", — говорится в материале.

Авторы публикации пояснили, что самолет имеет систему управления питанием и тепловым режимом (PTMS), которая отводит воздух из двигателя для охлаждения радара и других электронных систем. Но в 2008 году инженеры Lockheed Martin, компании-производителя самолета, обнаружили, что для охлаждения требуется больше "стравливаемого воздуха", чем предполагалось.

Чтобы решить проблему перегрева, Пентагон нанял компанию Pratt для давно запланированной модернизации двигателя, однако проблема зависла в воздухе, так как все три рода вооруженных сил еще не указали требования к охлаждению.

Кроме того модернизация F-35, вероятно, сделает истребитель немного менее универсальным и более дорогим. То есть если ВВС, ВМС и Корпус морской пехоты выберут разные пути решения проблемы, это может привести к увеличению расходов на поддержание программы.

Представитель Объединенного программного управления F-35 (JPO) Расс Гомаер в связи с этим отметил, что ведомства предоставят свои требования к охлаждению для поддержки желаемых возможностей, и вместе с тем понимают риск, связанный с уникальным решением PTMS.

"У нас есть твердая позиция по вариантам систем терморегулирования двигателя и силовой установки, которые необходимы для будущих потребностей в охлаждении, исходя из требований военных служб", — сказал Гомаер.

Между тем в ближайшее время проблема может так и не разрешиться, поскольку у JPO нет четкого плана по модернизации на ближайшее время. По словам Гомаера модернизация PTMS будет осуществлена в начале 2030 года.

"Мы находимся на ранней стадии проектирования, и график зависит от утвержденного решения", — заявил он.

Напомним, Пентагон намерен модернизировать новейший истребитель F-35, однако улучшения приведет к дополнительнім расходам. По данным Breaking Defence, расходы на модернизацию истребителя F-35 Block 4 выросли на 55% по сравнению с базовым планом в 10,6 млрд долларов.