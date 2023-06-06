Из-за подрыва Каховской ГЭС может смыть первую линию обороны ВС РФ в Херсонской области (фото)

В соцсетях распространяется карта, на которой видно, что позиции окупантов затопят, потому что они находятся в низине.

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Российский теракт на Каховской ГЭС привел к тому, что в результате затопления оккупанты потеряли часть линии обороны на левом берегу Днепра. Об этом сообщают в соцсетях, передает Фокус.

В сети опубликовали карту, на которой наложили слой с вероятной степенью затопления и с тем, где находятся позиции российских оккупантов. По данным карты, под угрозой затопления находится ряд населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области: Голая Пристань, Кардашинка, Алешки, Казачьи Лагеря и другие. Все вместе они формируют линию обороны ВС РФ, которая протягивается вдоль Днепра.

Приблизительная схема затоплений и позиции ВС РФ

Если посмотреть на карту топографической местности, то видно, что поселки на левом берегу находятся в низине, поэтому угроза подтопления там выше, чем в Херсоне.

Топографическая карта в районе Херсона

Командующий Объединенными силами Сегрий Наев заявил, что подрыв Каховской ГЭС не повлияют на действия ВСУ, потому что военные просчитали и этот сценарий.

Напомним, ночью 6 апреля российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В ГУР заявили, что эти действия являются экоцидом и военным преступлением. В СНБО провели экстренное заседание, по результатам которого Алексей Данилов заявил, что наступление ВСУ этого не остановит.