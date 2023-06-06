Унаслідок підриву Каховської ГЕС може змити першу лінію оборони ЗС РФ на Херсонщині (фото)

У соцмережах шириться мапа, на якій видно, що позиції окупантів затопить, бо вони розташовані в низині.

Related video

Російський теракт на Каховській ГЕС призвів до того, що внаслідок затоплення окупанти втратили частину лінії оборони на лівому березі Дніпра. Про це повідомляють у соцмережах, передає Фокус.

У мережі опублікували карту, на якій наклали шар із імовірним рівнем затоплення й тим, де розташовані позиції російських окупантів. За даними мапи, під загрозою затоплення перебуває низка населених пунктів на лівому березі Дніпра в Херсонській області: Гола Пристань, Кардашинка, Олешки, Козачі Лагері й інші. Усі разом вони формують лінію оборони ЗС РФ, яка простягається вздовж Дніпра.

Приблизна схема затоплень і позиції ЗС РФ

Якщо подивитися на мапу топографічної місцевості, то видно, що села на лівому березі розташовані в низині, тому загроза підтоплень там вища, ніж у Херсоні.

Топографічна мапа в районі Херсона

Командувач Обʼєднаними силами Сегрій Наєв разом із тим заявив, що підрив Каховської ГЕС не повпливають на дії ЗСУ, бо військові прорахували й цей сценарій.

Нагадаємо, вночі 6 квітня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. У ГУР заявили, що ці дії є екоцидом і воєнним злочином. № РНБО провели екстрене засідання, за результатами якого Олексій Данілов заявив, що наступ ЗСУ це не зупине.