"Есть фора во времени": в Кривом Роге ввводят ограничения на пользование водой, — Вилкул

По словам председателя Совета обороны Вилкула, местные власти Кривого Рога понимали риски отсутствия Каховской воды еще год назад и реализовали большой перечень технических мер по обеспечению жизни города.

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В связи с разрушением Каховской ГЭС в Кривом Роге введены ограничения на пользование водой. Об этом во вторник, 6 июня сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По словам Вилкула, ситуация в городе сложная, но контролируемая, поскольку на 30% города (это Центрально-Городской, частично — Металлургический, Долгинцевский и Саксаганский районы) вода подается от Карачунов, а на 70% города (остальные районы) вода подается от Каховского водохранилища через водохранилище "Южное".

Подрыв Каховской ГЭС: графики снижения давления воды в Кривом Роге

Председатель Совета обороны Кривого Рога объяснил, что сейчас очень важно снизить потребление воды на 30% в районах, вода в которые подается от Каховского водохранилища. Он предупредил, что давление воды для гражданского населения будет снижаться во временные периоды с 22:00 до 05:00 утра, а также попросил руководителей предприятий сознательно отнестись к вопросам расходов воды.

"Вода будет доставать только до первых этажей домов, плюс будет обеспечиваться проток и циркулирование", — отметил он.

Также известно, что в селах по дуге от Ингульца через низ до Софиевки подача воды будет только с 08:00 утра до 12:00 дня, однако Вилкул призвал местных жителей не паниковать, так как проблемы с водой возникают еще из-за того, что в последние несколько часов забор воды увеличился из-за того, что люди активно набирают воду. По его словам, вода в городе будет.

"Мы понимали риски отсутствия Каховской воды еще год назад и уже реализовали большой перечень технических мер по обеспечению жизни города в этих условиях, что сейчас нам дает некоторую фору по времени. Уже проведено экстренное совещание со всеми причастными, проведена оценка ситуации и введен план, включающий технические и организационные мероприятия. Технические мероприятия, включающие прокладку труб, создание новых водозаборов, новых насосных станций и многое другое по понятным причинам сообщать не буду", — отметил председатель Совета обороны.

Напомним, утром 6 июня российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов, поскольку под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов.

Также напомним, что во временно оккупированной Керчи возникли серьезные проблемы в связи с нарушением работы дамбы Каховской ГЭС. Это привело к значительным проблемам с водоснабжением в городе.