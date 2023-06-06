Подрыв Каховской ГЭС: падение уровня воды чревато "ужасающими" последствиями для ЗАЭС
Отработанное ядерное топливо охлаждается водой из Каховского водохранилища, но если уровень воды упадет ниже 12,7 метра, подача воды будет невозможна. По состоянию на утро 6 июня уровень воды составлял 16,4 метра.
Представители НКО Nuclear Consulting Group, которая проводит исследования в сфере ядерной безопасности, считают, что для крупнейшей атомной электростанции Европы подрыв Каховской ГЭС сопряжен со "страшными" последствиями. Об этом сообщает Sky News.
Утром во вторник, 6 июня, представители ООН заверяли, что для Запорожской АЭС, которая охлаждается водой из Каховского водохранилища, нет "непосредственной угрозы".
Однако, по оценкам Nuclear Consulting Group, "основной риск" связан с охлаждением ядерных отходов, из-за которых может возникнуть "существенное радиационное загрязнение", если уровень воды в Каховском водохранилище слишком упадет и будет сохраняться длительное время, объяснил Пол Дорфман, научный сотрудник Университета Сассекса.
Воду подают из водохранилища на высокорадиационное отработанное топливо, но если уровень воды в водохранилище упадет ниже 12,7 метра, подача воды будет невозможна, отметил Дорфман. По словам исследователя, именно это и пугает, по состоянию на утро 6 июня, уровень воды составлял 16,4 метра.
"По сути, без охлаждения они будут выбрасывать значительное радиационное загрязнение", — уточнил ученый.
Вода также подается на шесть реакторов, и хотя все они, кроме одного, переведены в режим холодного останова, угроза все еще высока.
В "Энергоатоме" заявили, что положение контролируемое, поскольку при строительстве станции были разработаны планы по смягчению последствий низкого уровня воды в водохранилище.
Прежде эксперты сообщали, что резервные дизельные генераторы могут поддерживать охлаждение объекта в течение 10-12 дней без дозаправки.
Напомним, что, по оценкам ISW, подрыв Каховской ГЭС выгоден россиянам, поскольку это препятствует продвижению ВСУ.
Также сообщалось, что в Новой Каховке погибли обезьяны, еноты и пони, которые содержались в зоопарке "Казкова діброва".