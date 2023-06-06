"Мощное количество": Зеленский "счастлив" от предложений западных партнеров по числу F-16

Президент Украины сообщил, что за время последнего визита в Молдову он провел официальные переговоры с рядом стран, точно подтвердивших свою позицию о готовности передать Украине американские истребители F-16.

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Партнеры Украины готовы оказать мощную военную поддержку ВСУ, поставляя Киеву истребители F-16, однако инфраструктура страны нуждается в подготовке. Об этом во вторник, 6 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает "РБК-Украина".

"Что касается F-16 и инфраструктуры. Инфраструктуры нет, она будет строиться и готовиться. Нет смысла ее готовить, пока нет договоренности, что у нас будут соответствующие самолеты", — отметил президент.

По его словам, одна их самых важных его последних встреч — была встреча в Молдове, где он провел еще официальные переговоры с рядом стран, точно подтвердивших свою позицию о готовности передать Украине американские истребители F-16.

Также украинский лидер сообщил, что для передачи самолетов необходимо совместное согласование стран-партнеров и Соединенных Штатов Америки.

"Я получил от некоторых европейских партнеров уже понимание количества (предполагаемых поставок истребителей F-16 — ред.). Оно мощное. Я когда получил эту информацию, то у меня был день счастья. Было мощное предложение. Важно, чтобы эта коалиция была договоренностью на бумаге", — сказал он.

Также Зеленский отметил, что процесс подготовки инфраструктуры Украины начнется после согласования западных партнеров, однако он не будет быстрым.

Истребители F-16 для Украины

21 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украина получит от западных партнеров несколько десятков американских истребителей F-16.

На днях стало известно, что премьер-министры Великобритании Риши Сунак и Дании Метте Фредериксен встретятся с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить дальнейшие шаги по предоставлению Украине истребителей F-16.

Также 2 июня заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что уже восемь стран входят в "коалицию истребителей", которые окажут помощь Украине.