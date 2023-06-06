"Двойная система защиты": Данилов о последствиях для ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС

Дать прогноз ядерной и радиационной безопасности в условиях российской оккупации крайне сложно.

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Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов рассказал о ситуации на Запорожской АЭС после того, как Россия подорвала Каховскую ГЭС. Об этом он заявил в комментарии "24 каналу" 6 июня.

На заседании СНБО, которое прошло во вторник, рассматривали вопросы безопасности атомной электростанции, которая находится в Запорожской области. Контроля над ней у украинской стороны нет, как и над Каховской ГЭС.

Исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин рассказал, как скажется подрыв дамбы на ЗАЭС.

"Нет никакого повышения существующих норм. То, что касается ЗАЭС – к сожалению, сейчас она в руках террористов. То, что касается охлаждения – там есть двойная система защиты", — говорится в сообщении.

То есть, проблем по охлаждению агрегатов Запорожской атомной станции, которые могли бы существовать после подрыва Каховской ГЭС, не наблюдается и это позитивный сигнал.

К слову, и.о. Главы Госатомрегулирования – Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков также отметил, что при содержании необходимых мероприятий можно избежать серьезных последствий на ЗАЭС.

"По инициативе Госатомрегулирования зимой ГП "Энергоатом" разработал "Анализ безопасности при снижении уровня воды Каховского водохранилища" и разработал "Меры по снижению уровня воды Каховского водохранилища", — сказал Олег Кориков.

При этом, сделать прогноз состояния ядерной и радиационной безопасности в условиях российской оккупации крайне сложно. Также невозможно предсказать, на что дальше решатся российские оккупанты в своих террористических методах.

Напомним, 6 июня в МИД Великобритании назвали "мерзостью" подрыв плотины Каховской ГЭС. Глава британского ведомства Джеймс Клеверли считает, что преднамеренная атака на исключительно гражданскую инфраструктуру — военное преступление.