"Вода будет прибывать": в Херсонской ОВА рассказали о ситуации в подтопленных населенных пунктах

Как прогнозируют в администрации, следующие 20 часов уровень воды в затопленном регионе поднимется еще на 1 метр, а на сегодня интенсивность подтопления уменьшается.

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В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, большая вода затопила уже несколько населенных пунктов, в том числе и микрорайон Корабел в Херсоне и в ночь на 7 июня досталась Белозерской общине. Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Интенсивность подтопления уменьшается, однако из-за значительных разрушений дамбы, вода еще будет прибывать. По нашим прогнозам уровень воды увеличится еще на метр в течение следующих 20 часов. Этой ночью начало подтапливать Белозерскую общину, до которой вчера вода еще не добралась", — проинформировал он.

По информации ОВА, всего на утро 7 июня затоплено 1852 дома на правобережной Херсонской области. Эвакуировано 1477 человек, в том числе из микрорайона Корабел вывезли 1286. Службы работают по эвакуации жителей с затопленных территорий.

В строительстве Генштаба ВСУ 7 июня сообщили, что российские террористы совершили очередное военное преступление — с целью недопущения продвижения украинских войск взорвали внутренние конструкции Каховской ГЭС. В результате теракта около 80 населенных пунктов находятся в зоне подтопления.

Подрыв Каховской ГЭС

Утром 6 июня в ОК "Юг" сообщили, что дамбу Каховской ГЭС взорвали российские оккупанты. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин объявил о начале эвакуации из районов, расположенных в опасной зоне.

В городе Херсон из-за риска затопления обесточили микрорайон Корабел, а также объявили о прекращении газоснабжения.

В Офисе Президента назвали подрыв Каховской ГЭС величайшей техногенной катастрофой в мире. Глава ОП Андрей Ермак считает, что цель этого террористического акта со стороны ВС РФ – подрыв глобальной продовольственной безопасности.