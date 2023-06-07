"Бешенные деньги": в "Укргидроэнерго" рассказали, сколько времени и средств нужно на восстановление ГЭС

Пока не будет деоккупирована сторона берега до Каховки — украинские власти не смогут начать работу. В компании прогнозируют, что на полное восстановление уничтоженной инфраструктуры нужно будет потратить не менее 1 млрд. евро.

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Сейчас Украина не может начать какие-либо работы на разрушенной кафиров Каховской ГЭС, а на полное восстановление станции понадобится несколько лет и безумные деньги. Об этом интервью DW сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"Мы провели срочное совещание с проектным институтом "Укргидропроект", со специалистами и готовим решение, что нужно будет для восстановления плотины: какие механизмы нужны будут, какие материалы, сколько времени нам потребуется, чтобы как можно скорее перекрыть дамбу, чтобы потом из верхних водохранилищ, где мы сейчас будем максимально накапливать воду, чтобы можно было сработать и наполнить Каховское водохранилище", — рассказал Сирота.

Он отметил, что в ближайшие несколько дней проектный институт сделает предварительные проектные решения, чтобы перекрыть срабатывание Каховского водохранилища.

"В первую очередь, нужно обеспечить водой население, а затем параллельно выполнять технические задачи для постройки новой станции. После деоккупации будет перекрыто Каховское водохранилище до восстановления необходимого уровня воды и начато строительство новой гидроэлектростанции на том же месте", — сказал директор "Укргидроэнерго".

Он добавил, что пока не будет деоккупирована сторона берега до Каховки, украинская сторона не сможет ничего там поделать.

"Чтобы построить такую станцию нужно минимум 800 миллионов евро. Речь идет и о станции, и о мостовом переходе, и о железнодорожном пути. Повреждена также и система шлюзования. То есть речь шла о целой инфраструктуре, и вместе это не менее миллиарда евро. Но самое главное — чтобы все восстановить, нужно время: минимум пять лет", — говорит Игорь Сирота.

Напомним, что разрушение плотины Каховской ГЭС может повлечь за собой дополнительное наводнение. Объект, контролируемый Россией, частично был разрушен около 3 часов утра 6 июня. К 12:00 всю восточную часть дамбы и большую часть гидро- и инженерной инфраструктуры впоследствии снесло.

Напомним, что уровень воды в Каховском водохранилище накануне взрыва был рекордно высоким. Это и привело к затоплению значительных территорий в Херсонской области.

6 июня в Херсонской ОВА сообщили, что уровень воды повысится еще на 1 метр в ближайшие 20 часов, а по состоянию на сегодняшний день интенсивность подтопления уменьшается.