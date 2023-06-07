"Шалені гроші": в "Укргідроенерго" розповіли, скільки часу і коштів потрібно на відновлення ГЕС

Поки не буде деокупована сторона берега до Каховки — українська влада не зможе розпочати роботи. У компанії прогнозують, що на повне відновлення знищеної інфраструктури потрібно буде витратити не менше 1 млрд євро.

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Зараз Україна не може почати будь-які роботи на зруйнованій окупантами Каховській ГЕС, а на повне відновлення станції знадобиться кілька років і шалені гроші. Про це інтерв'ю DW повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Ми провели термінову нараду з проєктним інститутом "Укргідропроєкт", з фахівцями і готуємо рішення, що потрібно буде для відновлення греблі: які механізми потрібні будуть, які матеріали, скільки часу нам буде потрібно, щоб якомога швидше перекрити греблю, щоб потім з верхніх водосховищ, де ми зараз будемо максимально накопичувати воду, аби можна було спрацювати і наповнити Каховське водосховище", — розповів Сирота.

Він зазначив, що протягом найближчих кількох днів проєктний інститут зробить попередні проєктні рішення, щоб перекрити спрацювання Каховського водосховища.

"Насамперед, треба забезпечити водою населення, а потім паралельно виконувати технічні завдання для побудови нової станції. Після деокупації буде перекрито Каховське водосховище до відновлення необхідного рівня води та розпочато будівництво нової гідроелектростанції на тому ж місці", — сказав директор "Укргідроенерго".

Він додав, що поки не буде деокупована сторона берега до Каховки, українська сторона не зможе нічого там зробити.

"Щоб побудувати таку станцію потрібно мінімум 800 мільйонів євро. Ідеться і про станцію, і про мостовий перехід, і про залізничну колію. Пошкоджена також і система шлюзування. Тобто ішлося про цілу інфраструктуру, і разом це не менше мільярда євро. Але найголовніше — щоб все відновити, потрібен час: щонайменше п'ять років", — каже Ігор Сирота.

Нагадаємо, що руйнування греблі Каховської ГЕС може спричинити додаткову повінь. Об'єкт, який контролювала Росія, частково був зруйнований близько 3 години ранку 6 червня. До 12:00 усю східну частину греблі та велику частину гідро- та інженерної інфраструктури згодом знесло.

Нагадаємо, що рівень води в Каховському водосховищі напередодні вибуху був рекордно високим. Це й призвело до затоплення значних територій на Херсонщині.

6 червня в Херсонській ОВА повідомили, що рівень води підвищиться ще на 1 метр в найближчі 20 годин, а станом на зараз інтенсивність підтоплення зменшується.