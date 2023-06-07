"Зеленского могут ликвидировать": Медведев заявил, что Россия должна освободить "свои земли"

Российский политик утверждает, что президент Украины вынужденно отдал приказ ВСУ наступать. По его мнению, президента Украины якобы могут ликвидировать за расточительство американцы.

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Украина якобы уже начала контрнаступление из-за необходимости оправдать предоставленные партнерами средства и вооружение, но РФ должна освободить "свои земли" и защитить "своих людей". Об этом говорится в посту экс-президента и заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева от 7 июня.

"Враг давно обещал большое контрнаступление. И вроде бы уже что-то начал", — написал он.

По мнению политика страны-агрессорки, украинские власти не имели других вариантов кроме наступления из-за полученных ранее средств и вооружения. Медведев убежден, что в результате донесений агентов США, якобы руководящих Службой безопасности Украины, президент Владимир Зеленский может потерять жизнь.

"Обвинят в том, что пустили на ветер деньги американских налогоплательщиков", — говорится в публикации.

Бывший лидер РФ предположил, что "радикальные отморозки" могут убить по приказу Зеленского "за измену Родной Украине и делу Бандеры". Также он обвинил президента в наркозависимости.

"Поэтому выход у киевского режима один — идти до конца, отправляя на смерть тысячи мобилизованных", — подчеркнул Медведев.

В то же время, он призвал россиян не недооценивать противника. Вражеский политик заявил, что Украина и Запад якобы "готовы на все" для уничтожения России.

"Поэтому сейчас главное — максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ. У нашей армии существенное преимущество и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии. И конечно, моральное преимущество. Нам нужно остановить врага, а затем начать наступление", — отмечено в посте.

Медведев указал цели российского наступления на территории Украины — освобождение "своих земель" и защита "своих людей", а также свержение "нацистского" режима.

Напомним, 6 июня президент Владимир Зеленский заверил, что Украине не нужны чужие земли. По его словам, защитники не воюют на территории РФ и деоккупируют только украинские регионы.

Также 6 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ему нужно 200 тысяч армейцев для удержания оккупированных ранее украинских земель.