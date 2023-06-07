"Зеленского могут ликвидировать": Медведев заявил, что Россия должна освободить "свои земли"
Российский политик утверждает, что президент Украины вынужденно отдал приказ ВСУ наступать. По его мнению, президента Украины якобы могут ликвидировать за расточительство американцы.
Украина якобы уже начала контрнаступление из-за необходимости оправдать предоставленные партнерами средства и вооружение, но РФ должна освободить "свои земли" и защитить "своих людей". Об этом говорится в посту экс-президента и заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева от 7 июня.
"Враг давно обещал большое контрнаступление. И вроде бы уже что-то начал", — написал он.
По мнению политика страны-агрессорки, украинские власти не имели других вариантов кроме наступления из-за полученных ранее средств и вооружения. Медведев убежден, что в результате донесений агентов США, якобы руководящих Службой безопасности Украины, президент Владимир Зеленский может потерять жизнь.
"Обвинят в том, что пустили на ветер деньги американских налогоплательщиков", — говорится в публикации.
Бывший лидер РФ предположил, что "радикальные отморозки" могут убить по приказу Зеленского "за измену Родной Украине и делу Бандеры". Также он обвинил президента в наркозависимости.
"Поэтому выход у киевского режима один — идти до конца, отправляя на смерть тысячи мобилизованных", — подчеркнул Медведев.
В то же время, он призвал россиян не недооценивать противника. Вражеский политик заявил, что Украина и Запад якобы "готовы на все" для уничтожения России.
"Поэтому сейчас главное — максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ. У нашей армии существенное преимущество и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии. И конечно, моральное преимущество. Нам нужно остановить врага, а затем начать наступление", — отмечено в посте.
Медведев указал цели российского наступления на территории Украины — освобождение "своих земель" и защита "своих людей", а также свержение "нацистского" режима.
Напомним, 6 июня президент Владимир Зеленский заверил, что Украине не нужны чужие земли. По его словам, защитники не воюют на территории РФ и деоккупируют только украинские регионы.
Также 6 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ему нужно 200 тысяч армейцев для удержания оккупированных ранее украинских земель.