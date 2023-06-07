Повышение военной активности: враг увеличил корабельную группировку в Черном море

Военно-морские силы Российской Федерации держат боевые корабли в акватории Черного, Азовского и Средиземного моря.

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По состоянию на 7 июня Россия вывела на боевое дежурство 13 кораблей в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских силы Украины.

На текущий момент в Азовском море все еще присутствует одно военное судно, принадлежащее потенциальному противнику.

В отношении Средиземного моря, имеется информация о семи вражеских кораблях, находящихся в этой морской зоне.

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

до Азовского моря – 20 судов, из них два продолжило движение из пролива Босфор;

к Черному морю – 31 судно, из них 9 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Враг увеличил корабельную группировку в Черном море

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, российский флот не проинформировал НАТО о военных учений в Балтийском море с участием 40 кораблей, 25 боевых самолетов и 3 500 военнослужащих, которые начались в понедельник, 5 июня.

Кроме того, 7 июня россияне атаковали Сумскую область и попали в частный дом. В результате попадания на территории Юнаковской общины произошел пожар и разрушение частного жилого дома. Смертельные ранения получили двое жителей. Еще один человек госпитализирован с травмами.