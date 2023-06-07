Підвищення військової активності: ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі

Військово-морські сили Російської Федерації тримають бойові кораблі в акваторії Чорного, Азовського та Середземного моря.

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Станом на 7 червня Росія вивела на бойове чергування 13 кораблів у Чорному морі. Про це повідомили в пресслужбі Військово-морських сил України.

Наразі в Азовському морі все ще є одне військове судно, що належить потенційному противнику.

Що стосується Середземного моря, є інформація про сім ворожих кораблів, що перебувають у цій морській зоні.

За добу на користь РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 20 суден, із них два продовжили рух із протоки Босфор;

до Чорного моря — 31 судно, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, російський флот не поінформував НАТО про військові навчання в Балтійському морі за участю 40 кораблів, 25 бойових літаків і 3500 військовослужбовців, які розпочалися в понеділок, 5 червня.

Крім того, 7 червня росіяни атакували Сумську область і поцілили в приватний будинок. Унаслідок влучення на території Юнаківської громади сталася пожежа та руйнація приватного житлового будинку. Смертельні поранення дістали двоє мешканців. Ще одну людину госпіталізували з травмами.