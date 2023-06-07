Страна-террорист номер один в мире: Данилов сравнил Путина с бен Ладеном после подрыва ГЭС

Глава Кремля уничтожает все, что видит на своем пути, но долго играть в войну он уже не сможет, считает секретарь СНБО.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что после подрыва Каховской ГЭС Россия доказала, что является страной-террористом номер один в мире. Об этом он рассказал в эфире телемарафона 7 июня.

По словам секретаря СНБО, сравнение президента РФ Владимира Путина с Усамой бен Ладеном вполне приемлемо, так как российский лидер также крушит все, что видит на своем пути.

"Я более чем уверен, что цивилизованный мир будет – как и есть на сегодняшний день – на нашей стороне. И никакого изменения позиции по отношению к нашей стране не произойдет. То, что Российская Федерация еще раз всему миру доказала, что является страной-террористом номер один в мире, я думаю, что это известно уже всем. Я говорил уже неоднократно, что Усама бен Ладен был таким маленьким мальчиком по сравнению с Путиным, уничтожающим все, что видит на своем пути", — говорится в сообщении.

Также Алексей Данилов отметил, что играть в войну глава Кремля долго не сможет и на это указывают сразу несколько факторов. Международные санкции в том числе.

"Я могу сказать, что Путин может играть только в собственный саркофаг. В остальное он играть уже не может, с учетом состояния здоровья, возраста и многое другое, скажем так, — деменции", — говорится в сообщении.

Напомним, 7 июня премьер Латвии назвал главную ошибку Путина. Кришьянис Кариньш считает, что глава Кремля своей агрессией по отношению к Украине вместо запугивания стран Европы добился наиболее сплоченного их объединения.