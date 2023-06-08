Российских оккупантов ждет полный разгром в Украине, — полковник ВСУ

Спустя год войны у россиян больше нет планов в Украине. Военное командование противника ждет разрешение от Кремля вывести войска, отметил Роман Свитан.

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Российские оккупанты находятся под ежедневным ударом украинских войск и впереди их ожидает полный разгром и крах. Об этом заявил полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан в эфире "Еспресо" 7 июня.

По его словам, у российский оккупантов уже совершенно нет планов в Украине. Все военное командование противника осознает, что они полностью проиграли эту войну и сейчас перед ними стоит задача выйти из нее с наименьшими потерями для себя.

"Как-то сохранить армию, потому что вся боеспособная армия РФ сейчас находится на территории Украины. Они даже не могут решить вопрос с Белгородом, бросая туда неподготовленных солдат. А снять боевые части с нашего фронта, у россиян просто нет возможности", — говорится в сообщении.

Бойцы Вооруженных сил Украины постоянно разрушают планы противника и в ближайшее время российских оккупантов ждет полный разгром и уничтожение. Военное командование не знает, как можно уйти из войны без приказа политического руководство и тем самым Кремль сделал из своих бойцов заложников.

"А что делать с Крымом российские военные вообще не понимают. Решить вопрос по обороне Крыма россияне просто не смогут. Уже сейчас принимаются меры, связанные с передислокацией ЧФ России. Оккупанты начинают плавно выходить из Крыма", — подытожил Роман Свитан.

Напомним, 7 июня Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается остановить контрнаступление ВСУ, но они проиграют. При помощи подрыва Каховской ГЭС оккупанты пытались затянуть начало активных боевых действий. Они осознают, что проиграют эту битву при любом раскладе, убежден глава государства.