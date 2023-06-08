На російських окупантів чекає повний розгром в Україні, — полковник ЗСУ

Через рік війни росіяни більше не мають планів в Україні. Військове командування противника чекає на дозвіл від Кремля вивести війська, зазначив Роман Світан.

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Російські окупанти перебувають під щоденним ударом українських військ і попереду на них чекає повний розгром і крах. Про це заявив полковник ЗСУ у запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі "Еспресо" 7 червня.

За його словами, російські окупанти вже зовсім не мають планів в Україні. Все військове командування противника усвідомлює, що вони повністю програли цю війну і зараз перед ними стоїть завдання вийти з неї з найменшими втратами для себе.

"Якось зберегти армію, тому що вся боєздатна армія РФ зараз перебуває на території України. Вони навіть не можуть розв'язати питання з Бєлгородом, кидаючи туди непідготовлених солдатів. А зняти бойові частини з нашого фронту, росіяни просто не мають можливості", — йдеться у повідомленні.

Бійці Збройних сил України постійно руйнують плани противника і найближчим часом на російських окупантів чекає повний розгром і знищення. Військове командування не знає, як можна піти з війни без наказу політичного керівництва і цим Кремль зробив зі своїх бійців заручників.

"А що робити із Кримом російські військові взагалі не розуміють. Розв'язати питання щодо оборони Криму росіяни просто не зможуть. Вже зараз вживаються заходи, які пов'язані з передислокацією ЧФ Росії. Окупанти починають плавно виходити із Криму", — підсумував Роман Світан.

Нагадаємо, 7 червня Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається зупинити контрнаступ ЗСУ, але вони програють. За допомогою підриву Каховської ГЕС окупанти намагалися затягти початок активних бойових дій. Вони усвідомлюють, що програють цю битву за будь-якого розкладу, переконаний глава держави.