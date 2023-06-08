Украинская сеть агентов в России: кто и откуда запускает дроны на Москву

Официальные лица в США считают, что Украина создала в России диверсионные ячейки, которым каким-то образом передает БПЛА. Именно эти украинские агенты, по мнению американских источников, и совершают атаки дронами на Москву и Подмосковье. Фокус спросил у военного эксперта, насколько эта версия близка к истине.

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Несколько человек, знакомых с данными разведки США, сообщили телеканалу CNN, что внутри России существует сеть украинских агентов. По мнению американских источников, именно эти диверсанты атаковали Кремль беспилотниками в начале мая, запустив их с территории России. При этом собеседники CNN не смогли точно сказать, как именно Украина доставляет дроны за линию фронта. Но предположили, что Киев наладил хорошо отработанные контрабандные маршруты, которые могут быть использованы для отправки БПЛА или их компонентов в РФ.

Военнослужащий ВСУ и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов сомневается в существовании украинской сети агентов в России.

"Мне бы очень хотелось, чтобы так оно и было, чтобы существовала целая сеть украинских агентов в РФ, но в это слабо верится. Хотя прецеденты есть, но не в России, а в Беларуси — атака на ДРЛО А-50 в Мачулищах была совершена с помощью маленьких дронов, их, соответственно, туда как-то передали и организовали этот удар", — говорит Фокусу Касьянов.

Действительно, в конце февраля 2023 года была совершена атака по белорусскому аэродрому "Мачулищи", во время которой удалось серьезно повредить самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 Воздушно-космических сил России. Руководитель объединения BYPOL Александр Азаров сообщил, что атаку с помощью дронов осуществили партизаны из Беларуси — участники плана "Перамога".

По словам Касьянова, такие акции могут быть разовыми, но не масштабного характера, хотя бы потому, что передать за линию фронта летательный аппарат — задача не из простых.

"Одно дело — передать маленький коптер, и совсем другое — аппарат, который, к примеру, атаковал Подмосковье. Даже если мы говорим о том, чтобы каким-то образом организовать передачу со стороны Балтии, то не стоит забывать, что России присущ военный психоз. Это означает, что в любой момент сотрудники ГИБДД могут остановить любой автомобиль, проверить багажник — а там лежат крылья дрона, которые не спрячешь в бардачке", — продолжает эксперт.

Даже если удастся не попасться на проверке, для запуска дрона необходима безопасная площадка и наземная инфраструктура – катапульта, станция управления. При этом запуск БПЛА, если он бензиновый, создает много шума, так что шансы остаться незамеченными стремятся к нулю, говорит собеседник Фокуса.

По мнению Касьянова, версия об украинской сети агентов в России, запускающей дроны, – из разряда фантастики. При этом эксперт подчеркивает, что подобного рода информация появляется не просто так.

"Американские партнеры не без оснований считают нас отстающими от них по части технологий. И они не могут поверить, что в Украине создали дроны, которые могут долететь до Москвы и отработать по позициям, стартуя именно с нашей территории. У них ведь таких дронов нет, так откуда же они у нас появились. Но у Украины действительно есть БПЛА, способные пролететь более 700 км — и это уже не секрет. А если учитывать, что от нашей государственной границы до Москвы — 500-550 км, то становится очевидным, откуда все-таки запускались дроны", — добавляет основатель проекта A.Drones.

Есть еще одна возможная причина распространившейся информации об украинской сети агентов в РФ — запутывание врага. Касьянов считает, что таким образом партнеры Украины пускают захватчиков по ложному следу, заставляя россиян искать заговоры и скрытые угрозы на своей территории.

"Технических проблем для запуска именно наших БПЛА с подконтрольных украинских регионов нет. Однако существует проблема с организацией безопасного производства отечественных летательных аппаратов. Как только вопрос с этим решится окончательно, то у партнеров Украины не останется сомнений по поводу того, откуда именно запускаются дроны, атакующие Кремль и Москву", — резюмирует Касьянов.

Ранее Фокус писал о том, что беспилотники, атаковавшие Московскую область 30 мая, могли направить на дома сотрудников Службы внешней разведки России. Такую версию озвучило американское издание NBC News, ссылаясь на осведомленные источники. "Это не было случайной атакой на пригород, где живут богачи. Удар пришелся по локациям участников психологической войны российско-украинского конфликта и впервые достиг московских кварталов", — прокомментировал главный операционный директор Strider Technologies Эрик Левеск.