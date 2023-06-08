"Десантников в аду много не бывает": на фронте в Украине погиб Виктор Цой, – соцсети

Полный тезка рок-звезды отправился убивать украинцев в составе 98-й дивизии ВДВ. Теперь он не потребует перемен и не пойдет по улице домой.

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Российский оккупант Виктор Цой из Головино Фурмановского района Ивановской области России погиб на фронте в Украине. Об этом пишут российские паблики.

Цой с 2014 года служил в 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени.

"Погиб при выполнении задач "специальной военной операции" в Украине. Церемония прощания состоится на кладбище Головино Широковского сельского поселения Фурмановского района", — отметили в соцсетях.

Telegram-канал "Концерт Кобзона", отслеживающий потери захватчиков, написал 8 июня, что Виктор Цой воевал за дивизию, которая прославилась зверствами на Киевщине.

"Отправился захватывать чужую страну и убивать ее жителей в составе 98 воздушно-десантной дивизии, прославившейся зверствами на Киевщине. Не пойдет по улице домой и не встретит этих ребят, не выжил один из полка, не дрогнет стена и не станет плечом. Перемен тоже уже не потребует, потому что погиб на этом пути", — отметили авторы канала.

По сообщении говорится, что российских десантников "в аду много не бывает, а Кобзон встречает сержанта песней "Еще, еще, еще".

Напомним, что американские СМИ в мае писали об изменении отношений жителей РФ к полномасштабной войне в Украине из-за огромных потерь в рядах оккупантов.

По данным Главного управления разведки МО Украины, некоторые российские оккупанты из-за гибели сослуживцев не желают выходить из отпусков и отправляться на фронт.