Повний тезка рок-зірки вирушив убивати українців у складі 98-ї дивізії ВДВ. Тепер він не вимагатиме змін і не піде вулицею додому.

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Російський окупант Віктор Цой із Головиного Фурманівського району Івановської області Росії загинув на фронті в Україні. Про це пишуть російські пабліки.

Цой з 2014 року служив у 98-й гвардійській повітряно-десантній Свірській Червонопрапорної дивізії ордена Кутузова 2-го ступеня.

"Загинув під час виконання завдань "спеціальної військової операції" в Україні. Церемонія прощання відбудеться на цвинтарі Головино Широківського сільського поселення Фурманівського району", — зазначили в соцмережах.

Telegram-канал "Концерт Кобзона", який відслідковує втрати загарбників, написав 8 червня, що Віктор Цой воював за дивізію, що прославилася звірствами на Київщині.

"Вирушив захоплювати чужу країну і вбивати її мешканців у складі 98 повітряно-десантної дивізії, що прославилася звірствами на Київщині. Не піде вулицею додому і не зустріне цих хлопців, не вижив один із полку, не здригнеться стіна і не стане плечем. Змін теж уже не вимагатиме, бо загинув цим шляхом", — зазначили автори каналу.

За повідомленням, російських десантників "у пеклі багато не буває, а Кобзон зустрічає сержанта піснею "Ще, ще и ще".

Нагадаємо, що американські ЗМІ у травні писали про зміну відносин жителів РФ до повномасштабної війни в Україні через величезні втрати в рядах окупантів.

За даними Головного управління розвідки МО України, деякі російські окупанти через загибель товаришів по службі не бажають виходити з відпусток і вирушати на фронт.