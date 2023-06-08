Чтобы выжить: инструкция на случай радиационной аварии на Запорожской АЭС

Учитывая подрыв Каховской ГЭС, которая напрямую влияла на работу охлаждения энергоблоков Запорожской АЭС, и продолжающиеся манипуляции оккупантов на самой атомной станции, каждый украинец должен знать базовые правила поведения в случае чрезвычайной ситуации. Фокус подготовил простую инструкцию.

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Запорожская атомная станция оказалась в особой опасности после подрыва Каховской ГЭС. Именно водохранилище в Херсонской области охлаждало энергоблоки АЭС. По мнению экспертов, если уровень воды снизится и возникнет дефицит в прудах-охладителях, это автоматически будет означать угрозу ядерных аварий. Помимо этого, первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк сообщил, что жителей города призывают к эвакуации или подготовке к ней в любой момент, если ситуация выйдет из-под контроля.

"Ничего не меняется за весь год оккупации, который они [российские военные] находятся там. На предмет того, могут они или не могут угрожать аварией [на ЗАЭС]? Конечно, откровенных угроз нет, но то, как эксплуатируется станция, из-за того, что там созданы склады техники, боеприпасов – на территории станции, понятно, что ситуация в любое время может выйти из-под контроля и быть критической", – отметил Самойдюк.

Фокус публикует алгоритм действий на случай чрезвычайной ситуации.

Как подготовиться?

В первую очередь, необходимо найти и подготовить укрытие рядом со своим домом. Это может быть подвал, погреб или кладовка, главное правило — держаться как можно дальше от стен и крыши здания, ведь радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек.

Следующий шаг — подготовка тревожного чемоданчика. Его следует держать на видном месте и в легкой доступности.

В нем должны быть:

документы (паспорт, военный билет, свидетельство о браке и рождении детей, пенсионное удостоверение);

деньги, кредитные карты;

дубликаты ключей от дома, авто;

комплект сменной одежды и белья, теплые вещи, удобная, надежная обувь;

аптечка первой помощи + необходимые индивидуальные лекарственные препараты;

запас пищи на несколько дней (герметично запакованные продукты долгого хранения);

запас питьевой воды на пару дней;

посуда (котелок, фляга, ложка, кружка металлическая 0.5 л, раскладной стаканчик);

спички, зажигалка;

фонарик (лучше несколько) и запасные батарейки к нему;

средства гигиены (обязательно влажные и сухие салфетки, полотенца).

Помимо этого, рекомендуется дополнительно приобрести:

пленку/полиэтиленовые дождевики;

скотч (лучше армированный);

хозяйственные резиновые перчатки;

очки для защиты глаз;

жидкость для снятия лака или чистый ацетон;

карту и компас;

дозиметр;

калия йодид;

портативный радиоприемник.

На тревожный чемоданчик необходимо прикрепить бирку с данными человека, включая его ФИО и адрес проживания. На бирке детских вещей также должен быть указан год рождения ребенка. Детям дошкольного возраста необходимо положить в карман одежды записку с указанием ФИО, домашнего адреса, а также контактные данные родителей.

В идеале должно быть несколько тревожных чемоданчиков — дома и на работе Фото: pexels.com

Первые часы после аварии

После оповещения об опасности радиоактивного загрязнения, следует немедленно одеть на себя и детей противогаз, респиратор, противопылевую тканевую маску или ватно-марлевую повязку;

Пройти в подготовленное укрытие;

Герметично закрыть все окна, двери, занавесить их плотной тканью. Закрыть вентиляционные люки, отдушины, заклеить щели в оконных рамах;

Приготовить мыло или мыльный раствор для обработки рук и тела;

Подготовиться к возможной эвакуации;

Позаботиться о домашних животных, взять необходимые для них вещи и переноски;

Проинформировать соседей;

Обязательно держать включенными средства связи и ждать дальнейших сообщений местных органов власти.

Йодная профилактика

Йодную профилактику следует начать немедленно при опасности радиационного загрязнения. Для этого необходимо выпить таблетки йодида калия.

Уведомление о начале и окончании проведения йодной профилактики проводится местными органами власти. По собственной инициативе пить таблетки не следует. Йодная профилактика осуществляется однократно.

Минздрав рекомендует принимать йодид калия в следующих дозах:

детям до 1 месяца – 16 мг;

детям от 1 месяца до 3 лет – 32 мг;

детям от 3 до 12 лет – 62,5 мг;

подросткам 13-18 лет, взрослым до 40 лет, беременным и кормящим матерям — 125 мг.

Рекомендации Минздрава Украины по приему йодида калия Фото: Минздрав

Важно! Взрослым после 40 лет Минздрав не рекомендует принимать йодид калия , поскольку в этом возрасте щитовидная железа почти не накапливает радиоактивный̆ йод.

Йодид калия будет эффективен за 6 часов до возможного поражения радиоактивным йодом и через 8 часов после такого поражения Фото: РБК-Украина

Правила безопасности

Без необходимости покидать убежище нельзя. Если все же нужно выйти на улицу, стоит обязательно надеть средство индивидуальной защиты органов дыхания, головной убор, плащ, сапоги, перчатки. Покидать помещение можно лишь на время, установленное режимом радиационной защиты. Детей на улицу выводить нельзя.

При возвращении домой необходимо тут же промыть и обработать мокрой тряпкой обувь, верхнюю одежду вытряхнуть, почистить влажной щеткой и по возможности оставить вне помещения. Лицо, руки, шею тщательно обмыть, прополоскать ротовую и носовую полость 0,5% раствором питьевой соды.

Во всех помещениях, где находятся люди, ежедневно проводить влажную уборку с применением моющих средств.

По оценкам Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения, площадь радиоактивного заражения в результате катастрофы может составить до 30 тыс. кв. км. При этом предполагается, что площадь потенциально загрязненной территории составит около 2 млн кв. км.

В зоне заражения окажутся населенные пункты Запорожской области: Балабино, Балки, Васильевка, Большая и Малая Белозерки, Днепрорудное, Каменка-Днепровская, Кушугум, Малокатериновка, Михайловка.

А также населенные пункты Днепропетровской области — Никополь, Марганец, Томаковка, Покров, Покровское, Червоногригоровка, Грушевка.

Напомним, Фокус писал о том, что на ЗАЭС запретят военную технику Председатель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отказался от предыдущего плана безопасности по Запорожской АЭС, который предусматривал создание зоны вокруг станции.