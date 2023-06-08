С прицелом на Тихий океан: ВВС США возобновили воздушные соревнования "Вильгельм Телль" (видео)

В одной команде будут летчики на боевых F-35 Lightning II, F-22 Raptor и F-15 Eagle. С другой стороны, которая будет изображать силы Китая, выступят опытные пилоты на F-16 Fighting Falcon и Mirage F1.

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Военно-воздушные силы США возрождают свои знаменитые соревнования по воздушной стрельбе "Вильгельм Телль" с ориентиром на Тихоокеанский регион. Теперь спустя 19 лет летчики смогут воспользоваться этой платформой, чтобы продемонстрировать свои навыки и с гордостью получить звание "Top Gun". Об этом 8 июня сообщили обозреватели Military Times.

"Теперь, когда американские войска выведены из Афганистана, а их присутствие в Ираке и Сирии значительно сократилось, ВВС переключают свое внимание на более быстрый и сложный вид воздушной войны", — говорится в материале.

В 2023 году соревнования "Вильгельм Телль" запланированы на 11-15 сентября и пройдут на базе Национальной воздушной гвардии Саванна в штате Джорджия. В ходе мероприятия будет смоделирована военная конкуренция в Индо-Тихоокеанском регионе — а именно, соперничество между США и Китаем. Причем силы КНР будут представлять более опытные пилоты, высокотехнологичные истребители и современные зенитные системы.

Подразделения F-35 Lightning II, F-22 Raptor и F-15 Eagle встретятся лицом к лицу в имитации сценариев воздушного боя, соревнований по загрузке вооружения, техническому обслуживанию и настройке оружия. В роли "противника" выступят летчики на истребителях F-16 Fighting Falcon и Mirage F1. Также возможно задействуют беспилотники QF-16.

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Летчиков будут проверять на их наступательное и оборонительное мастерство против имитированных воздушных сил противника, а также на то, насколько хорошо они маневрируют, когда самолет противника находится в поле зрения.

"Кроме того участники традиционно будут вести огонь из бортовой пушки по движущемуся баннеру", — сказал представитель боевого командования ВВС Майк Ривз.

Участники будут соревноваться за индивидуальные и командные награды. По словам Ривза, группа, которая лучше всех придумает нестандартные решения при взаимодействии с другими самолетами, будет признана лучшей "интеграционной группой истребителей", выступающей как единая ударная сила.

История соревнований

Соревнования по стрельбе из оружия воздушного базирования начались в начале холодной войны в 1954 году. Они названы в честь Вильгельма Телля, швейцарского фермера XIV века, который, как гласит легенда, должен был пустить стрелу точно в яблоко на голове его сына, чтобы их обоих не убили за оскорбление австрийской империи Габсбургов.

За 27 лет, прошедших с момента прекращения регулярных встреч в 1996 году, ВВС США провели всего одно соревнование "Вильгельм Телль". К 50-летнему юбилею в 2004 году соревнования возобновились, однако война с терроризмом вновь привела к 19-летнему перерыву.

Напомним, 31 мая в воздухе над Южно-Китайском море произошел инцидент с участием китайского истребителя J-16 и американского разведывательного самолета RC-135. Китайский пилот направил машину впереди курса RC-135, выполнив неоправданно агрессивный маневр, из-за чего самолет-разведчик попал в зону турбулентности.