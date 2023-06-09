Последствия глобального разоружения: Британия не может производить крупнокалиберные стволы

Предприятия, находившиеся в BAE Systems, перепрофилированы или закрыты. Если украинскому Challenger 2 понадобится ствол, то придется его брать у другого танка, изготовить новый невозможно.

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Компания BAE Systems признала, что в Великобритании нет мощностей для производства пушек больших калибров. Об этом 8 июня сообщило профильное издание Shepard со ссылкой на заявление предприятия.

Во время полномасштабной войны РФ против Украины украинской армии постоянно необходима артиллерия и боеприпасы для ведения обороны. Однако мало внимания уделяется поставке запасных стволов для многих систем. В издании отмечают, что в мирное время артиллерийские системы выстреливают небольшое количество снарядов, не только чтобы сэкономить, но и из-за наличия тренажеров.

Ресурс ствола для нарезной танковой пушки на танке Challenger 2 составляет 500 выстрелов. После этого уменьшается точность, поэтому его следует заменить. Гладкоствольная пушка имеет больший ресурс. В случае артиллерии 155-мм калибра, ствол быстрее изнашивается при стрельбе на максимальное расстояние, потому что для этого требуется больше взрывчатого вещества. По некоторым данным, в ВСУ артиллерия может производить более 100 выстрелов в сутки.

Заводы по производству стволов закрыли

Великобритания передает Украине САУ AS90 и танки Challenger 2. Стволы для них производились на Королевском артиллерийском заводе в Ноттингеме и на заводе BMARC в Грантеми — это два предприятия на всю Великобританию. Они производили стволы для танков, артиллерии, кораблей, минометов, гаубиц и других систем. Оба завода закрыты, территории перепрофилированы.

Завод по производству стволов в Ноттингеме

BAE Systems открывала завод в Барроу-ин-Фернесс, который производил вооружение, но пришлось его закрыть — не было спроса.

Поэтому в краткосрочной перспективе Великобритания должна снимать стволы с образцов вооружения, чтобы передавать их Украине. В любом вооружении пушка является ключевым элементом, если ее изготовить некачественной, то она будет не точная.

"У нас больше нет оборудования для производства стволов. Но мы сохранили рабочую силу и знания. Сейчас мы изучаем, что нужно для возобновления производства в Великобритании", — заявили в компании.

Напомним, 30 мая Владимир Зеленский заявил, что в Украине откроют завод BAE Systems, где планируют производить танки и артиллерию.

10 апреля в Украине показали британские САУ AS90, которые будут переданы в количестве 30 единиц.