Подрыв Каховской ГЭС: спутники США зафиксировали взрыв перед обрушением дамбы, — NYT

По словам журналистов, представители американской разведки подозревают, что в подрыве дамбы виноваты войска РФ. Атака извне является возможным, но менее правдоподобным объяснением.

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Американские разведывательные спутники зафиксировали взрыв на Каховской гидроэлектростанции незадолго до обрушения дамбы. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

По словам журналистов, американские аналитики пока не могут точно сказать, кто является виновником взрывы. Источник рассказал, что разведывательные спутники оборудованы инфракрасными датчиками. Они выявили тепловую сигнатуру незадолго до обрушения дамбы Каховской ГЭС.

В материале сказано, что аналитики американской разведки подозревают, что в подрыве дамбы виноваты войска РФ. Они организовали взрыв изнутри дамбы. Атака извне является возможным, но менее правдоподобным объяснением.

По словам американского чиновника, также причиной разрушения дамбы якобы могли стать повышения уровня давления воны. Однако наиболее вероятной версией считается взрыв.

Эксперты предупредили, что имеющиеся у них доказательства взрывы ограничены. Но, как отмечается, взрыв бомбы или ракеты извне оказал бы на дамбу лишь небольшое воздействие. Для достижения эффекта, аналогичного взрыву изнутри, потребовалось бы применить очень много ракет или снарядов.

Напомним, что в Еврокомиссии обвинили Россию в подрыве Каховской ГЭС. По словам представительницы Еврокомиссии, в вопросе с разрушением дамбы на Каховской ГЭС Евросоюз даже без учета расследований не ведет себя предвзято.

Также в ООН выступили с заявлением о подрыве Каховской ГЭС. Представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека настаивает на независимом расследовании, которое даст возможность дать ответ на вопрос, кто же причастен к подрыву ГЭС.