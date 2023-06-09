"Все знают, кто начал войну": в Еврокомиссии обвинили Россию в подрыве Каховской ГЭС

По словам представительницы Еврокомиссии, в вопросе с разрушением дамбы на Каховской ГЭС Евросоюз даже без учета расследований не ведет себя предвзято.

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Представители Еврокомиссии высказали точку зрения, что за подрыв плотины Каховской ГЭС несет ответственность российская сторона. Об этом 9 июня заявила заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге в Брюсселе.

В частности Спинант заявила об этом, отвечая на вопрос журналиста из Китая, который намекнул на предвзятость Евросоюза в спешке с обвинениями в подрыве Каховской ГЭС России без каки-либо расследований, в то время как после взрывов на газопроводах "Северных потоков" было проведено много расследований.

"Я не разделяю ваше видение каких-либо различий. Я могу сказать вам, что в отношении чрезвычайно ужасного и катастрофического взрыва или разрушения дамбы, что привело к страданию… десятков тысяч украинцев, которые остались без питьевой воды и на самом деле оказались под риском потери своих жизней, и в связи с жертвами, о которых сообщалось, мы очень четко заявляли о нашей позиции", — отметила представительница Еврокомиссии.

"Вы знаете, как и мы, что Россия начала эту войну, что Россия там сбрасывает бомбы и обстреливает, а украинцы защищают себя", — подчеркнула она.

Поэтому, по ее словам, Россия несет главную ответственность за происходящее в Украине.

"В общем, это первое заявление, на которое вы должны обращать внимание в связи с этим инцидентом и другими", — заявила Спинант.

Отметим, что представители ООН по правам человека не смогли определить, является ли действие, связанное с подрывом Каховской гидроэлектростанции, военным преступлением, проведенным россиянами.

Ситуация после подрыва Каховской ГЭС

8 июня стало известно, что уровень воды в Каховском водохранилище составляет 12,5 метра, что находится ниже критической отметки, известной как "мертвая точка", при которой водозабор становится невозможным.

Напомним, ранее аналитики Фокуса писали о том, что катастрофа на Каховской ГЭС чревата для Украины значительными потерями как в гуманитарной и экологической сферах, так и в экономике.