"Всі знають, хто розпочав війну": у Єврокомісії звинуватили Росію у підриві Каховської ГЕС

За словами представниці Єврокомісії, у питанні з руйнуванням греблі на Каховській ГЕС Євросоюз навіть без урахування розслідувань не поводиться упереджено.

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Представники Єврокомісії висловили думку, що за підрив греблі Каховської ГЕС несе відповідальність російська сторона. Про це 9 червня заявила заступник головного речника Єврокомісії Дана Спінант на брифінгу в Брюсселі.

Зокрема, Спінант заявила про це, відповідаючи на запитання журналіста з Китаю, який натякнув на упередженість Євросоюзу поспіхом з обвинуваченнями в підриві Каховської ГЕС Росії без будь-яких розслідувань, тоді як після вибухів на газопроводах "Північних потоків" було проведено багато розслідувань.

"Я не поділяю ваше бачення будь-яких відмінностей. Я можу сказати вам, що щодо надзвичайно жахливого та катастрофічного вибуху або руйнування дамби, що призвело до страждання… десятків тисяч українців, які залишилися без питної води і насправді опинилися під ризиком втрати своїх життів, і через жертви, про які повідомлялося, ми дуже чітко заявляли про нашу позицію", — зазначила представниця Єврокомісії.

"Ви знаєте, як і ми, що Росія розпочала цю війну, що Росія там скидає бомби та обстрілює, а українці захищають себе", — наголосила вона.

Тому, за її словами, Росія несе головну відповідальність за те, що відбувається в Україні.

"Загалом, це перша заява, на яку ви повинні звертати увагу у зв'язку з цим інцидентом та іншими", — заявила Спінант.

Зазначимо, що представники ООН з прав людини не змогли визначити, чи є дія, пов'язана з підривом Каховської гідроелектростанції військовим злочином, проведеним росіянами.

Ситуація після підриву Каховської ГЕС

8 червня стало відомо, що рівень води в Каховському водосховищі становить 12,5 метра, що знаходиться нижче критичної позначки, відомої як "мертва точка", за якої водозабір стає неможливим.

Нагадаємо, раніше аналітики Фокусу писали про те, що катастрофа на Каховській ГЕС загрожує Україні значними втратами як у гуманітарній та екологічній сферах, так і в економіці.