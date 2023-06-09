Боятся ударов ВСУ: оккупанты срочно усиливают ПВО на Арабатской стрелке

По данным росСМИ, ВСУ якобы нанесли удар по данному участку при помощи ракеты Storm Shadow.

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Российские оккупанты объявили о намерении усилить системы противовоздушной обороны в районе Арабатской стрелки в ответ на ракетный удар, нанесенный Вооруженными силами Украины на этом участке. Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

В источнике говорится, что оккупационные силы были подвергнуты обстрелу на побережье Азовского моря, что вызвало панику среди российских военных. По заявлению российских источников, данный удар якобы был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

"Система ПВО на Арабатской стрелке будет усилена после нанесенного ВСУ ракетного удара", — говорится в сообщении.

Арбатская стрелка

Напомним, что 8 июня во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прозвучал мощный взрыв, повлекший пожар. В небо подняли вертолеты. Российские пропагандисты сообщили, что произошел пожар в районе газовой станции.

Кроме того, в тот же день в оккупированном Бердянске в районе порта после обеда был слышен сильный взрыв. Очевидцы сообщают, что, по предварительной информации, был взорван автомобиль одного из местных коллаборантов.