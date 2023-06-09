Зеленский провел Ставку главнокомандующего. Основное внимание — ситуации на фронте (видео)

На заседании с президентом затронули тему поставок боеприпасов от западных партнеров, а также усиления украинской артиллерии и систем ПВО.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Больше всего внимания было уделено фронту. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении от 9 июня.

По словам Зеленского, сейчас происходит множество процессов, которые определяют будущую победу Украины.

"Провел Ставку. Ситуация на передовой – этому основное внимание. Доклады – командующие оперативными направлениями, Главком, ГУР, Министерство обороны, Минстратегпром, Министерство внутренних дел", — говорится в сообщении главы государства.

Также во время заседания отдельно говорили о поставках помощи от западных союзников. В частности, речь об усилении украинской артиллерии, ПВО, а также о поставках боеприпасов, которые ежедневно нужны украинским бойцам на фронте.

"Внимание сконцентрировано на всех направлениях, где наши действия нужны и где враг может потерпеть те или иные поражения. Наши оборонные действия, активные действия, наши достижения на передовой", — говорится в сообщении.

Отдельную благодарность глава государства выразил всем, кто помогает и предлагает Украине помощь. Также всем неравнодушным, которые обращаются в международные организации, к иностранным лидерам, а также другим странам, чтобы привлечь внимание к катастрофе, к которой привели действия РФ.

"И отдельно – для наших воинов, для всех, кто в эти дни в особо тяжелых боях. Видим ваш героизм, и мы благодарны вам за каждую минуту вашей жизни – жизнь, которая действительно есть жизнью Украины. Настолько Украина свободна, насколько вы, наши воины, сильны. Настолько Украина защищена, насколько вы, наши воины, результативны", — подытожил президент Украины.

Напомним, 9 июня сообщалось, что Бельгия передаст ВСУ пакет военной помощи на 32 млн евро. По информации Министерства обороны страны, в пакет в частности войдут боеприпасы калибра 105 мм. За год полномасштабного вторжения РФ Бельгия предоставила Украине помощи на сумму более 306 млн евро.