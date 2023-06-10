ВСУ продвинулись еще на 1400 метров в районе Бахмута, — Череватый (карта)

Украинские военные выстояли в шести боевых столкновениях. В командовании уточняют, что ВС РФ за минувший день потеряли убитыми 138 солдат, и еще 236 оккупантов получили различные ранения.

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За последние сутки, 9 июня, Вооруженные силы Украины смогли продвинуться в районе Бахмута примерно на 1,4 километра. Об этом 10 июня заявил спикер Восточной группировки войск Сил обороны Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его информации, за сутки на Бахмутском направлении произошли шесть боевых столкновений, в ходе которых украинские воины ликвидировали 138 и ранили 236 оккупантов, еще одного удалось захватить в плен.

Российская армия пытается выстроить линию обороны и атаковать позиции ВСУ в ответ, но безуспешно. Командование Восточной группировки войск Украины знает о потенциале и возможностях ВС РФ.

Карта боевых действий в районе Бахмута Донецкой области Фото: DeepStateMAP

В утренней сводке Генеральный штаб ВСУ сообщил, что россияне сосредоточили главные усилия на попытках полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. За последние сутки на этом участке фронта произошло 34 столкновения, всего защитники уничтожили 890 оккупантов, 8 танков, 7 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, РСЗО, 3 комплекса ПВО, 18 автомобилей, 5 единиц спецтехники, 16 БПЛА оперативно-тактического уровня. Примечательно, что Генштаб не сообщил о каких-либо продвижениях ВСУ в районе Бахмута, но упомянул наступление ВС РФ в направлении Богдановки.

9 июня Сергей Череватый сообщил о продвижении ВСУ под Бахмутом на 1,2 км. По его словам, за предыдущие сутки произошли 15 боевых столкновений, в ходе которых были убиты 120 россиян, 163 — получили ранения, 11 — захвачены в плен.

Писали также, что ВСУ добились успехов на Запорожском и Донецком направлениях. По данным аналитиков ISW, украинские военные смогли продвинуться в районах Орехова, Благодатного и Великой Новоселки.